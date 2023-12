Y alertó: "y todavía faltan las tarifas de transporte, luz, gas y teléfono, los combustibles".

"Milei que pruebe, fracase y después vuelva sobre la realidad", lanzó Carlos Maslatón.

"Esto no es nuevo, este tipo de planes se hacían en los años 70 y 80 en toda América Latina. Al tiempo, los efectos eran negativos y tenían que cambiarlo"



Melconian: “Canjearon la motosierra por la licuadora”

El economista Carlos Melconian también salió al cruce de las medidas anunciadas por Caputo y consideró que el anuncio “se armó sobre la marcha”, además de asegurar que “canjearon la motosierra por la licuadora”.

“Es un ajuste ortodoxo clásico. Más allá de que busca el equilibrio fiscal, primero primario y luego financiero, se ha canjeado la motosierra por la licuadora. La pregunta central de lo anunciado hasta acá es hasta dónde llega la inflación, hasta dónde la recesión”, remarcó.

Asimismo, el economista afirmó que “dado el formato que veo de cómo se salió a la cancha, el nivel de improvisación, cómo se llenaron los casilleros, está claro que se armó sobre la marcha ”, y remató: “Todo eso va a tener costo, pero no debe ni estar pensado cómo sigue”.

En declaraciones radiales, Melconian comentó:“Creo que ayer se anunció un pedacito, más allá del susto porque la herencia es muy mala. Creo que no se ha cortado con el actual régimen cambiario. El Banco Central se va a involucrar en la deuda importadora y mucho menos en el tema de Leliq. Ahí se metieron en un lío sin necesidad, porque no va a pasar nada”

“No sé si vendrá una modificación para trocar bimonetariedad por dolarización, anoche salió un comunicado del Banco Central para recuperar la demanda del peso”, detalló, y subrayó que “eso entierra la dolarización”.

Melconian confesó estar “preocupado por la inflación, porque va a venir por arriba de lo que me imaginaba. No imaginaba este saque cambiario”.

“Tiene que haber una estrategia, un programa. Sin pasarse de rosca vendiendo espejitos de colores, creo que faltó mostrar una luz al final del túnel, de la estrategia y el programa. Que hay un cerebro detrás de esto. Lo comunicacional sin contenido es cháchara, el contenido sin comunicación es incertidumbre”, cerró.

Redrado: "El ajuste no lo va a pagar la política sino la gente"

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado también cuestionó las recientes medidas económicas del Gobierno de Javier Milei, al asegurar que "no dan previsibilidad a la Argentina" y que el ajuste "no lo va a pagar la política, sino la gente".

"Tenemos un conjunto de medidas que no le brindan previsibilidad a la Argentina. Un programa económico debe dar previsibilidad en materia de precios y en materia cambiaria, pero éste se ha quedado solo en una parte, que es buscar el ajuste fiscal", sostuvo el economista.

Por ese motivo, aseguró que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, "no son un programa integral. Lo llamaría conjunto de medidas de emergencia porque no está dando un horizonte a los sectores productivos para producir y crecer".

martin redrado.jpg Martín Redrado, ex presidente del BCRA, también criticó las medidas anunciadas por Luis Caputo.

En declaraciones radiales, Redrado señaló además que el paquete de medidas "es un ajuste de 5 puntos del PBI que está compuesto en un 60% por recorte del gasto y un 40% de aumento de ingresos con impuestos como retenciones, PAIS, la vuelta de Ganancias. Y también se plantea un blanqueo, una moratoria".

"Hay quita de subsidios y eso quiere decir que el ajuste no lo está pagando la política sino la gente, que va a pagar más el colectivo, la luz y el gas. También hay licuación por inflación de los salarios del sector público, que aparentemente quedan congelados", enfatizó.

