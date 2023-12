Hasta ahora no es un plan económico: enojo de Carlos Maslatón

El ex asesor de Javier Milei, Carlos Rodríguez, dijo que debería haber anunciado una fuerte baja de la tasa de interés que paga el Estado por las Leliqs.

Lo que hizo Luis Caputo fue enunciar 10 títulos en un discurso muy postergado y que se ignora cómo era en un comienzo ya que fue reeditado y, se dice, regrabado.

El influencer económico Carlos Maslatón hizo conocer su enojo:

¿Eso es todo, Caputo? ¿Censuraron el resto Luis Oría y Santiago Caputo? ¿O no grabaste más que este conjunto de declaraciones difusas? El discurso fue totalmente mentiroso respecto de la realidad argentina:

#1. Es inaceptable haber puesto el foco, y las responsabilidades, en el déficit fiscal cuando el problema está en el sector financiero, en la deuda de la Tesorería que tiene vida propia aunque el déficit caiga a cero, y en la fabricación de deuda cuasifiscal del BCRA a diario por razones de política monetaria y sin otra finalidad que el control de cambios, todo lo cual proviene de la gestión Caputo-Sturzenegger de 2015-2019 y no se relaciona ni es una derivación en sí del movimiento fiscal del estado.

#2. Ningún ajuste fiscal tiene sentido al lado de la fabricación de moneda del BCRA remunerando depósitos por via de leliqs y pases. Esta falsificación monetaria representa hoy 87000 millones de pesos por dia. El "ahorro" de la pauta a los medios por ejemplo, que por supuesto no debe existir más y no suspenderse sospechosamente por un año apenas, significan lo dijo Caputo apenas 34000 millones de pesos por año. Lo mismo con los empleados públicos, lo cargos jerárquicos, nada de ello suma frente al desastre financiero del cual Caputo ha sido protagonista fundamental y defensor del peor fraude en contra del pueblo del gobierno de Mauricio Macri.

#3. ¿Dólar a 800 fija Caputo? ¿Qué significa esto, Caputo? ¿El gobierno va al cambio fijo y compra y vende a ese precio? El gobierno compra todo lo que le vendan y vende todo lo que le compren sin racionar cantidades? Imposible que lo haga, no se puede dirigir cantidad y precio al mismo tiempo. Milei con esto está traicionando principio fundamental del liberalismo, no dejando flotar y no retirando al BCRA del mercado como corresponde. Y pensar que el plan, con el cual se estafó a la opinión pública durante la campaña, era cerrar el banco central y desmonetizar al peso dolarizando Argentina. Todo a la basura. Sigue el mercado barrani, intacto.

#4. Lo de la libertad de importar sin autorización previa es una mentira total mientras no se libere el tipo de cambio y se vaya a la flotación cambiaria, como en cualquier país.

#5. Caputo y Milei están recurriendo a la peor de las combinaciones con sus anuncios. Están dejando fluir el Rodrigazo en materia de liberación de precios, pero no están dejando que se recupere la economía mediante el funcionamiento libre del mercado de cambios que es lo único que puede compensar el sinceramiento de esta hora económica para que no caiga la actividad ni se genere recesión.

Por momentos, este discurso de Caputo parecía el de Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976, pero de muy inferior calidad porque Caputo no sabe, no puede y no quiere. Este primer "plan" del Presidente Milei va a fracasar por completo. Milei llegó al poder sin programa real ni equipos de gobierno. Lo hizo con meras frases de campaña sin sentido ni posibilidad lógica de ser impuestas. Milei está desaprovechando el bull market en que Argentina se encuentra desde hace dos años. Se ha alejado ya por completo del liberalismo y deberá ahora buscar otra política, antes de que sea demasiado tarde y empiecen a actuar los desetabilizadores de su propio partido.

