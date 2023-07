Claro, Gutiérrez-Rubí asesora en función de quienes lo contratan: nada más y nada menos que dos dirigentes que odian a Macri más que nadie.

Por un lado, la vicepresidente lo responsabiliza por el “lawfare” e incluye en la larga lista hasta la salud de su hija Florencia Kirchner.

Por otro lado, el ministro lo señala como el gran responsable de que todavía no sea presidente de la Nación, destacando la etiqueta “ventajita”, que se la estampó -recuerdan en Tigre- cuando el Frente Renovador decidió bajarse del blanqueo de capitales en el mismo momento que Macri incluyó el artículo para sus familiares.

Claro, eso es lo que dicen en el propio espacio del precandidato presidencial. Lejos están las autocríticas de tiempos no tan pasados.

Lo cierto es que también es la mejor estrategia del exintendente de Tigre para salir del laberinto por arriba y evitar confrontar directamente con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

A propósito: la estrategia oficialista, ¿cómo es analizada en el equipo de campaña de Larreta? ¿beneficia o perjudica que en UP elijan a Bullrich para polarizar porque consideran que le ganan?

Por lo pronto, en los equipos de campaña de CFK y STM hay preocupación por el temor a que el funcionario nacional no logre retener al núcleo duro K y allí estaría el secreto: evitar fugas hacia otras opciones de la oferta electoral o que directamente muchos decidan no ir a votar.

Luego de las PASO, el juego debería ser replanteado. CFK perdió en 2015 y Macri perdió en 2019.

