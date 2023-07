También recuperaron un video de ella en el que cuenta que en la organización cantaban: "No somos putos, no somos faloperos. Somos soldados de FAR y Montoneros".

En la ciudad de Buenos Aires, el pasado lunes 10 de julio aparecieron afiches en los que se puede leer "Carolina Serrano presidenta", acompañado por el escudo de Montoneros y la silueta de Patricia Bullrich en la tapa del libro "Patricia: De la lucha armada a la seguridad" (Planeta), escrito por Ricardo Ragendorfer.

En ese mismo canal, pero dialogando con el conductor Esteban Trebucq, ella fue consultada por estas acusaciones pero evitó profundizar en los detalles: "Yo estuve en la juventud peronista. Lo aclaré. Dicen que son fuentes de los libros. Igual, yo asumo lo que hice. Estuve en la juventud peronista, que reivindicaba a Montoneros pero yo creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política", rescató.

De todas maneras, ¿por qué Bullrich no aprovechó para aclarar lo que dicen esos libros o desmentirlo? Trebucq, como buen militante macrista, tampoco aprovechó para repreguntar hasta dónde llegó la participación de Bullrich en aquella organización?

Al menos, en Wikipedia cuentan que "al recuperar la democracia en diciembre de 1983, la organización Montoneros ya no existía como estructura político militar y buscó insertarse en la vida política democrática, dentro del peronismo, bajo la denominación de Juventud Peronista, bajo el liderazgo de Patricia Bullrich y Pablo Unamuno, sin llegar a conformar una organización política autónoma. En los años siguientes, varios adherentes a Montoneros ocuparon cargos políticos de importancia en los gobiernos democráticos".

Rápidamente, la expresidente del PRO retomó el relato anti-K para correrse del centro de la escena: "Yo no reivindico la generación diezmada sino todo lo contrario. Soy totalmente autocrítica. Entonces, lo importante de alguien es ser autocrítico, como Mujica, que fue presidente de Uruguay y dijo: 'Yo no quiero volver al pasado'. O como Michelle Bachelet, que le mataron a su padre y dijo: 'Yo no tengo rencores'.

Entonces, quien quiere ser presidente de la Nación, como voy a ser yo si me toca, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, les voy a dar el lugar que tienen que tener y no las voy a dejar en un rincón como lo hicieron ni las voy a usar de punching ball.

Voy a tener una verdadera jefatura como cuando fui ministra de Seguridad. Cuando vos les das jefatura, responden como me respondieron a mí. Lo de fondo es que la Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fraticidas como los que tuvo y la construcción de la violencia como forma de resolución de los conflictos que puede tener una sociedad".

Secuestro de los hermanos Born y asesinato de Villar

Según Wikipedia, "apenas dos semanas después de pasar a la clandestinidad, el 19 de septiembre de 1974, la Columna Norte de Montoneros concretó el secuestro más caro de la historia, al capturar a los hermanos Juan y Jorge Born III (39 y 40 años), de la empresa multinacional Bunge & Born.

La operación estuvo a cargo de la Columna Norte de Montoneros y fue comandada en el terreno por Roberto Quieto (tercero en la conducción máxima de la organización) y Rodolfo Galimberti —jefe militar de la Columna Norte. Los hermanos Born se desplazaban en convoy por la Avenida del Libertador, en el asiento trasero del auto delantero, escoltado por otro en el que venían dos hombres armados. A las 8:22 de la mañana, un grupo de guerrilleros aparentando ser obreros viales, cortan la avenida a la altura de Olivos y obligan al convoy a girar hacia una calle lateral, donde de inmediato ambos autos fueron embestidos por dos camionetas, con cinco hombres uniformados cada una. De ellas bajaron los guerrilleros simulando ser un grupo de tareas policial que estaba secuestrando a dos "subversivos" (por los hermanos Born), y procedieron a ametrallar el auto en el que iban los hermanos al grito de «¡Alto, comunistas!», matando al chofer Juan Carlos Pérez y a Alberto Cayetano Bosch Luro, tío tercero de Patricia Bullrich Luro -futura ministra de Trabajo durante la presidencia de De la Rúa y de Seguridad durante la presidencia de Macri- y su hermana Julieta, que habían formado parte del equipo de apoyo logístico del secuestro".

Separación del grupo de Galimberti

"En marzo de 1977, el grupo de Rodolfo Galimberti, que se desempeñaba como capitán dentro de la Columna Norte, decidió exiliarse en México. Allí se integró a la estructura que estaba armando Montoneros en México, realizando una autocrítica de la postura crítica que su grupo había planteado el año anterior, proponiendo una estructura más descentralizada. Finalmente, en febrero de 1979, Galimberti, junto a Juan Gelman, Patricia Bullrich, Pablo y Miguel Fernández Long, entre otros dirigentes, rompieron con Montoneros.

La Conducción Nacional, que por entonces estaba radicada en Cuba, los acusó de traición y los sometió a "juicio revolucionario". El tribunal condenó a muerte a Galimberti, ordenando su fusilamiento en el lugar donde se encontrara".

patricia bullrich.jpg

Biografía de Patricia Bullrich en Wikipedia

"En 1978, a los 21 años, se fue sola a España y se hizo responsable de la Juventud Peronista en Madrid, armando una red de jóvenes argentinos exiliados. Con el foco de atención internacional puesto en la Argentina, debido al Mundial de Fútbol que se estaba realizando en el país, llevó adelante las denuncias para visibilizar los crímenes de Estado que estaban sucediendo en la dictadura. De regreso en México, su grupo de acción política se opone definitivamente a los sectores Montoneros, que estaban planeando la contraofensiva para volver a la Argentina y continuar la lucha armada.

En 1979, embarazada y con pasaportes falsos, volvió temporalmente a la Argentina junto con Langieri, su pareja, para tener a su hijo y trabajar desde la clandestinidad en la reconstrucción de un movimiento político disidente de base. Su pareja consiguió trabajo en el sector inmobiliario, alquilaron un departamento en Sáenz Peña, cerca de Caseros, y editaron dos publicaciones de tirada corta: Jotapé y Huelga, que se repartían entre militantes conocidos y en fábricas. Nació su hijo Francisco y volvieron a Brasil. En Río, ya con residencia provisoria, fue secretaria de Guillermo O’Donnell en el Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro de la Universidad Candido Mendes"

El periodista y exmilitante revolucionario Juan Gasparini, acusó a Patricia Bullrich de ser la 'principal reclutadora de exiliados en España para la contraofensiva montonera del 79, junto a su cuñado y actual diputado en Santa Fe Gerardo Rico, pero a la hora de subirse al avión, ella salió huyendo'. Gasparini agregó que Bullrich fue un emblema de la contraofensiva de Montoneros y agregó que 'incluso embarcaron en ese suicidio colectivo a una piba de 16 años: Verónica Cabilla o Cabillia, que por supuesto fue capturada y fusilada por el régimen militar'".

