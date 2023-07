Patricia Bullrich, la 'Fuerza' y el conflicto peligroso

Sin embargo, la Argentina no tiene buena memoria de los 'estados de excepción' que condujeron a las 'emergencias' discrecionales en días de los Kirchner. Néstor gobernó con 'emergencia' porque necesitaba 'excepcionalidades' aún con el precio de la soja rompiendo récords semana tras semana.

Antes de la democracia recuperada, las 'excepcionalidades' justificaron las 'emergencias' de los 'estados de sitio'.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1677437336924340225%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada.



Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/a74OLFn1zX pic.twitter.com/AqsocnLHYQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2023

Bullrich promete 'la Fuerza del Cambio', pero hay que preguntarse: ¿El 'Cambio' sólo es posible por la 'Fuerza'?

El 'Cambio' puede exigir convicción, destreza, audacia, idoneidad, inteligencia, eficiencia y transparencia. Pero ¿por qué debe ser con 'Fuerza'?

Si el spot fue o no inspirado en una película de 'Batman' no es tema para este análisis.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flisandrobregant%2Fstatus%2F1677745137558978560%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ANALIZO LA NARRATIVA DEL SPOT OFICIAL DE @PatoBullrich PARA LA PRESIDENCIA DE #análisistécnico #narrativapública



Adelanto:



El sonido y voz en off son de primer nivel

Hay narrativa! (tres secuencias bien definidas)

Cierre abstracto (mal ahí!)



Vamos de a poco pic.twitter.com/On4I1Bdbqd — Lisandro Bregant (@lisandrobregant) July 8, 2023

Es necesario preguntarse: ¿Cuál es el respaldo de Patricia Bullrich cuando promete 'Fuerza', la palabra que intenta instalar como eje de su 'promo' electoral? Porque ella puede tener legitimidad surgida de la voluntad popular + la vasta autoridad que concede al Poder Ejecutivo una República presidencialista en un Estado omnipresente. Pero todo eso no es suficiente. Necesita el aval de sus pares. ¿Quiénes son ellos? ¿Javier Milei o Gerardo Morales?

Es cierto que con la represión reciente en la Provincia de Jujuy, cuyo gobernador es Morales, la 'chicana' del ala izquierda de Unión por la Patria fue asimilar Morales a Bullrich y Milei, pero es una interpretación muy subjetiva de los acontecimientos. Es necesario precisarlo para conocer el alcance de Bullrich hoy. Porque hubo otras versiones de Bullrich.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarina_gullo%2Fstatus%2F1677733376042696704%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Aca vemos a Karina Milei y Javier Milei con Nestor K.



Ahhh no, pará.. Es Patricia Bullrich !!

Entienden porque es con @JMilei ? #MileiPresidente #Milei2023 #Milei pic.twitter.com/T2615iDHvS — Carina Gullo (@carina_gullo) July 8, 2023

'Fuerza', tal como Bullrich utiliza el vocablo es poder físico más que moral. Podría resultar adecuada para la propaganda elegida la 5ta. explicación de 'Fuerza' en el diccionario de la Real Academia Española, "Acto de obligar a alguien a que asienta a algo, o a que lo haga."

Sin embargo, en la sociedad los políticos deberían tener un rol totalmente distinto. Los ciudadanos esperan de ellos la búsqueda de acuerdos que o reduzcan o mermen el conflicto social, más allá de sus convicciones y del deseo de concretar sus proyectos.

De eso se trata la democracia representativa. Del otro lado sería el riesgo de lo imperativo, quizás autoritario.

La herramienta más importante para un político es la 'Astucia' y no la 'Fuerza'; prometer 'Fuerza' antes que aglutinar 'Consensos' es la posibilidad del utilizar el choque como método.

'Astucia' es 'sagacidad', también "habilidad para evitar el engaño y lograr un objetivo".

A los 'halcones' les resulta excitante la promesa de priorizar la 'Fuerza'.

Ellos (los 'halcones') desconocen cómo obtener una mayoría parlamentaria cuando no hay suficiente cantidad de legisladores propios. Dicen que la llave a la que apelarán será el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), explicó Maxi Abad, de la UCR bonaerense en la lista de Bullrich como candidato a senador nacional.

Es una promesa segura de un Congreso que no funcionará, cualquiera puede explicarlo.

bullrich-mileijpg.webp Patricia Bullrich y Javier Milei.

Abad dijo que el sufragio popular concede 'fuerza' ética. Sorprende lo básico del razonamiento anterior de Abad: eso no garantiza conseguir la aprobación de proyectos.

El mayor problema que enfrentó Mauricio Macri durante sus 4 años en el gobierno fue la dificultad para la gobernabilidad. No fue un problema de falta de 'Fuerza' sino de ausencia de 'Astucia'.

La construcción de 'la Grieta' fue una sucesiva demostración de 'Fuerza', con personajes emblemáticos tales como el propio Macri, Fabián Rodríguez Simón, Marcos Peña y Patricia Bullrich.

La sociedad no guarda un buen recuerdo de aquella experiencia y por eso no volvería a votar por Macri. Pero Bullrich es Macri, todos lo saben. No es un secreto ni una invención. Es el regreso del Ingeniero por otros medios y con otras formas. Nadie puede proscribir a nadie. Pero la 'Fuerza' como eje augura combate, intolerancia, desacuerdo, aspereza, sabotaje del opositor, todo lo que ha padecido la Argentina desde 1983.

