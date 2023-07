"Javier Milei es la Rímolo y Bullrich es un Caracazo"

"En El Salvador, el presidente, Nayib Bukele, ha enviado a prisión a casi 70.000 personas en una represión de “mano dura” contra las pandillas, bajo un “estado de excepción” que impuso en marzo pasado y que aún no ha levantado. A pesar de la suspensión de las libertades básicas, el debido proceso y otras violaciones de los derechos humanos, se está convirtiendo rápidamente en un modelo para otros países vecinos de la región. Honduras ha lanzado una ofensiva similar , luego de la masacre de 46 prisioneras relacionada con pandillas. Otros gobiernos lo están considerando. En Guatemala, la gente ha realizado marchas a favor de Bukele. “Cópielo, tan simple como eso”, comentó un alcalde de Ecuador sobre las tácticas de El Salvador, después de un atentado con bomba en su ciudad. (...)".

Cúneo tiene una apelación al elector potencial, que imagina joven:

No se vuelvan a casa, vayan a votar. Jamás existieron los 3/3. En varias provincias el voto recurrido, en blanco y ausentes suman la 1ra. minoría. Pero no hagan eso y menos pasen a un voto dinosaurio, que es el sufragio por Patricia Bullrich, quien propone el acto criminal de forzar un Caracazo. Ella viene montada en un Falcon verde que chorrea sangre. No se vuelvan a casa, vayan a votar. Jamás existieron los 3/3. En varias provincias el voto recurrido, en blanco y ausentes suman la 1ra. minoría. Pero no hagan eso y menos pasen a un voto dinosaurio, que es el sufragio por Patricia Bullrich, quien propone el acto criminal de forzar un Caracazo. Ella viene montada en un Falcon verde que chorrea sangre.

Cúneo dice que radicales, peronistas y liberales son bienvenidos al proyecto de la Confederación "que es un modelo de administración del Estado que puede incluir a todos. Para ser confederado solo hay que querer una Patria confederada más allá de las ideologías".

Según él, y en referencia a Patricia Bullrich, "seguridad no es bala de plomo ni machete ni golpe ni balazo por la espalda ni Chocobar. Seguridad es inteligencia criminal, el poder del Estado, detención y puesta a disponibilidad de la Justicia. El Salvador de Nayib Bukele equivale a la Argentina de Cúneo".

------------------------------

Más contenido de Urgente24

Encuesta: Paridad en un balotaje (excepto en un caso)

Patricia Bullrich y un spot con 'dardos' a Rodríguez Larreta

Condenaron a un funcionario nacional por asociación ilícita

Candidatura de Jorge Macri: Para el Procurador, la Corte no debe intervenir