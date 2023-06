Efecto Bukele: Patricia Bullrich promete militarizar Rosario

Reunión por la seguridad

Luego del recorrido barrial, la precandidata a presidenta, se hizo presente en el salón Metropolitano de Rosario en la cual participó de una reunión con equipos técnicos de seguridad. Allí se diagramó el plan integral de seguridad que se llevará adelante en caso de que ella, junto a Carolina Losada, ganen las elecciones.

image.png El grupo técnico de Patricia Bullrich trabajando en conjunto con el de Pablo Javkin y Carolina Losada

En contacto con los medios de comunicación, Bullrich expresó: “Las palabras que más se escuchan en Rosario son ‘nos han dejado solos. No nos abandonen’. No soy yo la que quiere hablar mal de un gobierno, es la sociedad la que no se siente protegida”.

Por su parte, Losada demostró que su grupo técnico trabaja a la par con el de Bullrich y Pablo Javkin. A raíz de eso argumentó: “Los tres vamos a hacer un compromiso en lo que vamos a hacer en materia de seguridad”.

