Patricia Bullrich anunció sus candidatos a senadores en la provincia

"Al día siguiente de ganar las PASO vamos a abrir los brazos y vamos a ser generosos con quienes piensan desde otra idea en el marco de Juntos por el Cambio", dijo en relación a la disputa interna que amenaza con dejar muchos heridos dada la intensidad del enfrentamiento entre el sector que lidera Bullrich y el que conduce Horacio Rodríguez Larreta, quien este viernes confirmó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como su compañero de fórmula.

mariaeugeniatalerico.jpg María Eugenia Talerico.

Bullrich y Petri brindaron una conferencia de prensa en el NH Hotel del centro porteño para oficializar el binomio.

“Gracias Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante, de cambiar la Argentina. Todos los que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país es un equipo que se la va a jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio. Va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más”, enfatizó la titular del PRO en uso de licencia.

“Para este momento de la Argentina se necesitan liderazgos de convicción —enfatizó Bullrich— porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad y el coraje que hay que tener. Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan”.

