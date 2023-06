Esperando a Sergio Massa y el Frente Renovador

El sábado 10/06, en el estadio Arenas (ex DirecTV, en el municipio bonaerense Malvinas Argentinas), se reunió el Frente Renovador para presionar por un binomio presidencial único del ex Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Cerró la jornada el ministro de Economía de la Nación y líder del FR, Sergio Massa. Su frase que se recuerda por estas horas: "Nosotros no presionamos, no extorsionamos, damos nuestra opinión. Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes. Creemos que el mejor camino es la unidad, pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO, que ahí vamos a estar".