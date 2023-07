¿El destino de "Bendita TV" en la cuerda floja?

Al mismo tiempo que aseguró, "En general para mí es mejor, porque yo nunca fui uno de esos profesionales que andan dando vueltas por las oficinas del gerente, de los dueños, para tomar café. No me llamaron, por eso estamos sin comunicación. Yo lo atribuyo a cierto amateurismo. A veces la gente no es mala, es simplemente amateur".

Y remató sus afirmaciones con un contundente comentario: "A veces ha pasado cuando a los medios de comunicación viene gente de otro rubro, que hay como un malentendido fatal. Pero a esta altura ya no podemos hablar más nada, porque si se corta la comunicación ahora la corto yo".

Sin embargo, el reportero no se conformó con todo lo dicho por el animador y decidió ir un paso más allá. Planteando una pregunta cuya respuesta jamás hubiese podido anticipar.

"¿Pensaste cambiar de canal o de renunciar?", le consultó. "Todo el tiempo", manifestó Casella.

"Para hacer esto mismo, para hacer otra cosa. Me escribe gente muy interesante del medio al celular y me preguntan 'Betito, ¿qué tenés ganas de hacer?'. Si me tengo que ir, me voy, no tengo apego con los lugares de trabajo", sentenció.

A pesar de las afirmaciones realizadas por los expertos del panel respecto al efectivo cobro del aguinaldo por parte de los empleados, Casella dejó patente su compromiso por apoyar y defender siempre a sus colegas. Y sostuvo que en caso de que estos enfrentaran dificultades para recibir su pago, él se presentaría en el escenario para visibilizar y respaldar su reclamo.

