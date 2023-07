Estalló interna en LLA por "la montonera Patricia Bullrich"

Allí recordaron que Galimberti era el cuñado de la precandidata a presidente a través de su hermana, Julieta Bullrich. "En este libro es nombrada en dos hechos: uno en el que hubo muertos y otro en el que le ponen una bomba al exintendente de facto de San Isidro, José María Noguer (...) Ella (Patricia Bullrich) entra a un jardín, pone un bomba en el hall y quedan heridas una hija y la nuera del intendente".

"¿Vos sabías que ella estuvo 6 meses presa en Devoto? Yo no lo sabía", plantearon en el estudio de A24.

También recuperaron un video de ella en el que cuenta que en la organización cantaban: "No somos putos, no somos faloperos. Somos soldados de FAR y Montoneros".

Quien compartió el video en Twitter fue el precandidato a diputado provincial por la séptima sección electoral bonaerense de LLA, Agustín Romo, acompañado por Lilia Lemoine, quien será precandidata a diputada nacional.

"A24 hizo un editorial sobre el pasado montonero de Patricia Bullrich que todo el mundo debería ver", disparó Romo. Lemoine agregó: "Es verdad, nadie le pregunta sobre esto...".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagustinromm%2Fstatus%2F1676010233389301761&partner=&hide_thread=false A24 hizo un editorial sobre el pasado montonero de Patricia Bullrich que todo el mundo debería ver. pic.twitter.com/p9GfyVb5SG — Agustín Romo (@agustinromm) July 3, 2023

Es evidente que más allá del armado de listas, empiezan las internas en LLA entre los propios confirmados contra lo que piensa Javier Milei sobre el eje Macri/Bullrich de Juntos por el Cambio.

Los militantes empezaron a retuitear el video bajo los hasthag #BombitaBullrich y #PatriciaBoomrich.

