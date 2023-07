Luego, Larreta frenó a Majul por el tema de los piquetes y se mostró muy molesto por preguntarle si aumentaría las tarifas de un saque: "No, Luis. ¿Qué quiere decir 'de un saque'? Hay diferentes tarifas; diferentes servicios; hay gente que puede pagar más; otra que puede pagar menos; otra que tiene un subsidios y otra a la que se lo sacaron. Las soluciones no son para un título en un zócalo".

"Cuando escuchás que te van a sacar el cepo y unificar el tipo de cambio en un día, se parece mucho a eso y a la fácil o lo mágico", insistió en una breve interrupción de Pablo Rossi. "Basta de la fácil y de las ideas mágicas. Basta de mentirle a la gente y hablemos en serio, con fundamentos, metiéndonos en los temas", insistió.

En un clima de mucha tensión por las formas y los temas, irrumpió el actor y precandidato a diputado del Parlasur por la lista de Bullrich:

Estoy enloquecido. Felizmente, no estaba en casa sino el quilombo este lo apagaba porque se están matando Estoy enloquecido. Felizmente, no estaba en casa sino el quilombo este lo apagaba porque se están matando

Luego de una breve pausa, Luis Majul retomó la entrevista, avisándole: "Te hago la última pregunta de mi parte, Horacio".

Rápidamente, volvió la tensión:

HRL: Sí, Luis. No, bueno, pero volvamos a las propuestas. Perdoname que no te quiero conducir la entrevista pero, propuestas concretas.

L.M: No, no porque no tenemos más tiempo y te quiero sumar una última pregunta. Tenemos que seguir con el programa. Te agradezco, igual, porque vos pudiste desarrollar mucho.

HRL: Dale, perdón (...) Otro día sigamos hablando de las propuestas. Empezamos hablando de los piquetes y me cortaste. Tenemos que hablar de cosas para mejorar la seguridad...

L.M: No te corté, Horacio

HRL: No, no, no, pará, pará. No pudimos seguir hablándolo. No te lo tomes personal

L.M: Te vamos a volver a invitar. La próxima vez...

HRL: Dale, dale, así hablamos de la educación. Tenemos una revolución educativa, garantizar la seguridad para todos los argentinos, cómo vamos a dar la pelea para echar a los mafiosos de la droga como lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires. Me podría quedar todo el programa, Luis.

