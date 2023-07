El periodismo K agoniza por el cruce entre CFK/La Cámpora/UP

Lejos de pasar desapercibido, el mensaje de la ex 678 provocó la respuesta de Estela Díaz, quien encabeza el Ministerio de la Mujer de Buenos Aires. "Querida Cyn, no coincido. Voy a votar la fórmula de unidad que propuso mi conductora CFK. Además Juan Grabois jamás fue kirchnerista. Se acercó a Cristina luego del 2015, no me representa. Igual creo que está bien que esté en las PASO como opción", exclamó la funcionaria por la misma vía.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feduardongerman%2Fstatus%2F1673422246298148865&partner=&hide_thread=false Víctor Hugo Morales contra Sergio Massa: "Es un candidato de la derecha"



El periodista planteó que Massa es el candidato del FMI, los Estados Unidos y “Milagro Sala presa”. Lo dijo en el nuevo canal de TV Extra. pic.twitter.com/gLMAphrpaH — Eduardo Nelson German (@eduardongerman) June 26, 2023

En cuanto al periodista uruguayo, este se expresó durante la última emisión especial de Canal 4 Extra, señal en la que desembarcó tras su salida de C5N. Con gran decepción, Morales dijo:

Los sueños se fueron de vacaciones. El mejor candidato de la derecha de la política argentina lo aportó lo que teníamos por izquierda, Sergio Massa. Esa ultraderecha de Bullrich y Larreta ahora tiene una posibilidad bastante mejor, una derecha más republicana, que viene a representar Massa. Pero con Massa los sueños de la izquierda se terminan, porque Sergio Massa es Giuliani, es Milagro presa, el FMI Los sueños se fueron de vacaciones. El mejor candidato de la derecha de la política argentina lo aportó lo que teníamos por izquierda, Sergio Massa. Esa ultraderecha de Bullrich y Larreta ahora tiene una posibilidad bastante mejor, una derecha más republicana, que viene a representar Massa. Pero con Massa los sueños de la izquierda se terminan, porque Sergio Massa es Giuliani, es Milagro presa, el FMI

"Wado tenía mínimamente todos los votos kirchneristas. Nadie que ame a Cristina Kirchner se iba a quedar afuera de votar a Wado", sostuvo Víctor Hugo lamentando la decisión de bajar al Ministro de Interior, y agregó: "Simbolizaba que todavía había una izquierda de mayorías, no la convencional, tan respetada. Yo no me creo que el problema de Wado era no medir".

"Terminamos con un candidato pleno de la derecha, muy amigo de los Estados Unidos, que tiene que ver muchísimo con lo que pasa en Jujuy y con Milagro presa. Es decir, olviden los sueños de soberanía, de cambiar la Justicia, de democratizar a los medios de comunicación", concluyó.

