Internas oficialistas por La Cámpora

El primero que salió a diferenciarse de esta situación en la que un sector del oficialismo pide desesperadamente por CFK -para unificar a la tropa propia- fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: “Néstor y Cristina son una cosa, no veo la herencia en él (por Máximo Kirchner), lo que no significa que no sea un buen legislador y no le quito mérito. Pero no es aquel Néstor Kirchner que tenía un determinismo superlativo. Ese hombre yo lo conocí, lo traté y lo amé, porque era absolutamente querible y las 24 horas del día respiraba política. Yo no veo que él sea eso”.