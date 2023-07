Tras Chaco, Córdoba y Cuyo, tiembla el peronismo en Santa Fe

El gobernador obtuvo uno de los peores resultados electorales de su trayectoria política. Es la segunda elección provincial donde el peronismo fue derrotado ya que, la semana anterior, Claudio Poggi le ganó en San Luis a Alberto Rodríguez Saá terminando con 40 años de gobiernos peronistas en tierras puntanas y cosechando el 54,12% de los votos.

image.png Claudio Poggi, gobernador electo de San Luis

¿Qué pasó en Córdoba?

Luego de unas elecciones que dieron que hablar, Martín Llaryora, fue elegido gobernador con un poco más del 67% de participación del electorado. Mientras que el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, espera que se tomen las medidas correspondientes con seriedad, lo cual volvió a apuntar contra el oficialismo por las fallas en el sistema de carga de datos.

El Tribunal Electoral de Córdoba inició el miércoles por la mañana el escrutinio definitivo de los votos que van a definir al sucesor de Juan Schiaretti. Juez fue quien pidió principalmente la apertura de urnas luego de irregularidades en el conteo de los sufragios reconociendo que no tiene esperanza de poder revertir una elección que, por casi 3 puntos de diferencia, lo da como perdedor.

“Para el peronismo, la transparencia es mala palabra, no pueden organizar estos muchachos un proceso electoral sin que termine sospechado de corrupción”, continuó atacando al oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba. “Cuando la Justicia diga claramente cuál es el resultado electoral vamos a actuar en consecuencia como hombres de la democracia y de las instituciones que somos”, anunció Juez duranta una entrevista en el programa “A dos Voces” al aire de TN.

Horas después, el postulante opositor negó sus dichos anteriormente y pidió tranquilidad a la espera del escrutinio definitivo: “Si las cosas se hubiesen hecho bien el domingo, con un gobierno que lleva un cuarto de siglo y no puede organizar una elección, no estaría hablando de este tema; no soy un mentiroso”.

La Justicia Electoral no pudo cumplir con lo pactado de dar a conocer el resultado final a la medianoche, y a la madrugadada seguía el conteo en forma manual. A las 2.30 se había relevado el 91 por ciento de las mesas, con ventaja de casi tres puntos para Martín Llaryora, con 42.73 por ciento sobre Luis Juez, con el 39.78.

Sin embargo, el escrutinio provisorio cerró el lunes a las 10, cuando la Justicia Electoral dio por finalizado el conteo provisorio. Se espera que en los próximos días, se conozca el resultado definitivo de las elecciones donde se determinará la conformación del Tribunal de Cuentas y la Legislatura.

Todo esto... ¿Impacta en Santa Fe?

La provincia de Santa Fe realizará sus primarias el domingo 16 de julio para definir los candidatos para las elecciones de gobernador del 10 de septiembre, teniendo que seleccionar, a su vez, 50 diputados, 19 senadores departamentales, 46 intendendes, 217 concejales y 305 presidencias comunales.

Para disputar quién queda al mando de la gobernación, que ahora lidera el peronista Omar Perotti, el Partido Justicialista ofrece cuatro fórmulas bajo el lema "Juntos Avanzamos", mientras que, la oposición "Unidos para Cambiar Santa Fe", que reúne a las fuerzas nacionales de Juntos por el Cambio más el Partido Socialista, propone tres.

El Peronismo buscará mantenerse de pie con las candidaturas del senador nacional Marcelo Lewandowski (quien cuenta con el aval de Perotti); el diputado del Movimiento Evitar Eduardo Toniolli; el diputado nacional de La Cámpora, Marcos Cleri, y el diputado provincial Leandro Busatto, referente del jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi.

El principal frente opositor cuenta con la postulación de la senadora nacional Carolina Losada, quien competirá en las PASO con el diputado provincial Maximiliano Pullaro, y la exintendenta socialista de Rosario, Mónica Fein.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, por su parte, va a interna con dos fórmulas, mientras que Elisa Carrió pegó el portazo en JxC y presenta sus candidatos propios a la Gobernación.

La Libertad Avanza, de Javier Milei, no tendrá propuesta propia en Santa Fe aunque el partido "libertario" inscribió al abogado Edelvino Bodoira por el frente "Viva la libertad" como candidato.

Con los resultados que ya se fueron dando en las diferentes provincias, opacando al Peronismo, Santa Fe comienza a temblar.

image.png GOBERNADOR|Estadísticas realizadas entre el 12 y 27 de junio por Management&Fit

image.png INTENDENTE|Estadísticas realizadas entre el 12 y 27 de junio por Management&Fit

