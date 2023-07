Días atrás en Urgente24 resaltamos que Javier Milei realizó una declaración muy interesante días atrás sobre la intención de voto: no son 3/3 sino 4/4. No puede subestimarse la cantidad de voto nulo, voto ausente y voto en blanco. Hay un avance de la decepción y el desinterés que no se refleja en los sondeos –los desinteresados en la política no suelen responder encuestas- y esto tiene un impacto.