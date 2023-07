"Quiero dar un número, este año le estamos dando de aporte del Tesoro 30 millones de dólares del año pasado a Aerolíneas. Durante los 4 años de la gestión anterior, los eficientes, esos que nos enseñan cómo administrar el Estado, le pasaban 300 millones de dólares por año y a pesar de eso vendían simuladores, disminuían servicios, apagaban conexiones y canibalizaban la competencia de Aerolíneas", fustigó luego.

massa-cfk-ceriani.png

A su turno, Cristina Kirchner comenzó haciendo una "pequeña digresión" para corregir un dato del video que se transmitió al comienzo del acto. "Quiero agregarles que Aerolíneas Argentinas además con su servicio de carga, por ejemplo, transporta el salmón chileno directo para Miami. No es solo para empresarios e inversionistas nacionales sino también para un producto tan típico y tradicional".

Acto seguido, hizo una referencia 'humorística' sobre Lionel Messi y su mujer: "ahora lo van a consumir Messi y Antonela en Miami, espero que les guste el salmón chileno, que pasa por El Calafate".

"15 años de la decisión política de recuperar la aerolínea de bandera... podría hacer un discurso infundado de patriotismo o de defensa de lo público pero yo quiero contarles que cuando tomamos la decisión fue porque el estado calamitoso era tal que por ejemplo el Estado pagaba los salarios de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que era privada, y el combustible de sus aviones", introdujo Cristina Kirchner, para continuar que "había un grado de conflictividad con los trabajadores por el desmantelamiento de la empresa"

"No fue una decisión ideológica, fue pragmática, de gestión económica, el Estado pagaba salarios y combustibles a una empresa privada", explicó.

"Cuando escucho a algunos decir que van a privatizar... pero eso ya lo hicieron y fue horrible, ruinoso para el país", fustigó.

Luego se dirigió a "Sergio", como lo llamó en varias oportunidades, "hablando de simuladores de vuelo... vos hablabas de candidatos serios y rigurosos con los números, alguno debería inventar un simulador de presidentes, por favor, urgentemente, donde lo pusiéramos a uno con los números y problemas de la Argentina, no de Suiza, Suecia o Noruega. Muchos simulamos en la Argentina como que la inflación, el FMI o la deuda son fenómenos de la naturaleza. No son fenómenos de la naturaleza, los han provocado, los han traído”. Este comentario pareció estar en sintonía con la crítica que había lanzado previamente Sergio Massa contra Rodríguez Larreta.

"Todos están esperando cuál será el número de la desocupación, o la inflación, o la actividad económica o de la pobreza. Es como si hubiera un ejercicio de a ver cómo son los números, a ver dónde es más horrible, dónde falla y así pegar", resumió pero argumentó que "la cuestión macroeconómica, todo lo que produce el INDEC, debe ser tomado sin beneficio de inventario".

"Hace unos días, el 29 de junio, se publicó una vez más el estudio de las cuentas internacionales de la Argentina. Los dólares que entran por exportaciones y salen importaciones", siguió Cristina y resaltó lo que consideró "un número muy interesante".

"Una cifra fenomenal, Sergio, vos la conocés: 428.635 millones de dólares... ¿Qué es eso? Son los activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas. Hola, qué tal. Bienvenidos a la Argentina donde nos faltan los dólares", ironizó.

Y con el mismo tono de ironía, apuntó: "En la Argentina faltan dólares, pero afuera de la Argentina hay un grupo selecto de argentinos, serán100 mil, sobre 46, 47 millones, que tienen casi un PBI, ¿les suena? La ruta del dinero K... Bueno no era ni K, ni nosotros. El PBI lo tienen argentinos afuera".

Luego volvió contra el macrismo: "cuando encontraron los Panamá Papers ya sabemos quiénes estaban, buscaban a los K pero no encontraron a ningún K, estaban los M".

"Nos desvivimos en los medios de comunicación por los índices de la pobreza, que son crueles es cierto, o por los índices de pobreza, que son grave, pero nunca se habla de la riqueza", prosiguió.

cfk-aerolineas.jpg

"Es necesario volver a hablar en serio, con honestidad intelectual, de los problemas que tenemos los argentinos y cómo resolverlos. Con los números en la mano y con el ejercicio de la responsabilidad que a cada uno le cabe. Porque al Fondo Monetario no lo trajo este gobierno, el peronismo o el kirchnerismo como quieran llamarlo. Es más, el kirchnerismo o el peronismo le había dicho 'out' 'game over' de la Argentina, allá por el 2005 y lo trajeron de vuelta".

"Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el anterior presidente cuando convocó al Fondo, el Fondo se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora. E igualmente el gobierno de Estados Unidos, aunque el actual presidente no tiene nada que ver con Trump, pero Mister, la continuidad también es para ustedes. Es necesario un fair play y las reglas claras", lanzó CFK.

"En serio que está en juego el destino de los argentinos, y cada uno se tiene que hacer cargo de la parte de la historia que le corresponde, esto no se puede tomar con beneficio de inventario", agregó.

CFK, un obstáculo para Massa y UP

Cabe recordar que tras mostrarse juntos hace 3 semanas, en la ceremonia de repatriación de un avión utilizado en los llamados 'Vuelos de la Muerte' durante la última dictadura, CFK y Massa volvieron a compartir acto el pasado 9 de Julio, en esta oportunidad también participó Alberto Fernández. Fue durante la inauguración del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner.

En ese evento Cristina Kirchner había lanzado críticas a los empresarios de la energía, y especialmente a Eduardo Eurnekian. Hizo exactamente lo que la oposición política esperaba de ella, y todos se encuentran muy agradecidos: quitó a Massa y el GPNK de los titulares, y le provocó al presidenciable una fricción imprevista con los habitantes del llamado 'Círculo Rojo', donde muchos aún debaten a quién respaldar o cómo definir sus afectos en la campaña electoral.

Para contribuir a alcanzar el objetivo de que Unión por la Patria gane en las elecciones, CFK debe cederle protagonismo a Massa, declinar su gigantesco Yo y, en lo posible, trabajar en su 2do. plano.

CFK no asume lo mal que mide en las encuestas de opinión pública más allá de su 'masa crítica'. Pero si el precandidato es Massa resulta que UP intenta atraer electores más allá de la 'masa crítica'. Porque si alcanzara con la 'masa crítica', el elegido habría sido o Eduardo De Pedro o el renuente Axel Kicillof.

Hasta ahora se suponía que el problema de Massa era reducir la exposición de Alberto Fernández por la imagen negativa que transmite el Presidente. Pero ahora suma otro inconveniente: evitar el protagonismo de ella, y su decisión de enviar mensajes personales en medio de un acto de Massa.

En este nuevo evento, CFK no quiso ceder protagonismo. Lo hizo de nuevo.

---------------

Más contenido en Urgente24:

'Paliza' en Santa Fe: Nación se despega y quiere "dar vuelta la página"

Paraguay quiere un muro en la frontera con Argentina

Larreta pasa a cobrarle a Bullrich la victoria en Santa Fe

Nuevas termas abren en Buenos Aires: Dónde quedan y precios

Aerolínea low cost suspenderá vuelos a dos destinos