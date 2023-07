¡Piedra libre! Hasta Página12 reconoce desesperación de CFK

Versiones en off the record, replicadas en medios de comunicación opositores, señalan a Figueroa como quien demoró la resolución del caso Hotesur-Los Sauces. Sin embargo, la jueza contestó ante el Senado que era “absolutamente mentira” y que había incluso consensuado con sus colegas de la Sala I no anotar la circulación del expediente para evitar las presiones. En Casación deslizan que los fallos saldrían después del regreso de la feria. Si Figueroa no tiene el aval del Senado para continuar, ella ya le dijo a distintos interlocutores que no quiere forzar su permanencia en el tribunal más allá del 9 de agosto. En el gobierno entienden que podría quedarse hasta el 30 de noviembre –que es la fecha hasta la que su dictamen favorable mantiene vigencia–“.

Comienzan semanas clave para CFK, que sufre un claro deterioro en su poder al no poder reabrir el Senado.

Interesante lo que escribió el director de El Parlamentario, José Ángel di Mauro: "Ya no hay chances de que el Congreso vuelva a sesionar sino hasta después de las PASO. En Diputados hay un pedido para reunirse el 23 de agosto para tratar la Ley de Alquileres, sobre la cual y ante la falta de acuerdos, lo más probable es que terminen derogándola. En la Cámara alta es imposible imaginar cuándo podrán ponerse de acuerdo para volver a abrir el recinto, pero lo único seguro es que la jueza Figueroa cumplirá 75 años sin haber conseguido la luz verde para seguir en el cargo y deberá iniciar los trámites para su jubilación. Tampoco pudieron avanzar por ahora las 75 designaciones judiciales incluidas en esa sesión fallida. Esa es una “victoria” que ya celebra la oposición y una muestra más del poder debilitado de la presidenta del Senado, que ya había debido recurrir a la teoría de la proscripción para justificar su ausencia en las listas, cuando la realidad concreta es que no tiene chances de ganar un balotaje".

