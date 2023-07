Agustín Rossi y Juan Grabois hablaron de indultar a CFK

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fertenembaum%2Fstatus%2F1680238664385699841%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Agustín Rossi, en el reportaje que le hicimos con @odonnellmaria para @CNNEE : "Si yo fuera presidente, sin dudas indultaría a Cristina". Creo que es una noticia.https://t.co/XRL18BORSl — Ernesto Tenembaum (@ertenembaum) July 15, 2023

Agustín Rossi se refería a CFK, actual vicepresidenta de la Nación y con causas judiciales derivadas de su paso 2 veces por la Presidencia.

Rossi dijo que CFK es "una persona honesta" y aseguró que si él fuera Presidente la indultaría.

También se refirió al tema el precandidato presidencial de la fórmula que compite con la que integra Rossi, Juan Grabois, quien representa a otra corriente dentro del espacio Unión por la Patria.

En Infobae

Juan Grabois: "Si soy presidente, indulto a Cristina"

Fragmento de diálogo entre Juan Grabois (el entrevistado) y Andrés Klipphan:

— Te escuché decir en las últimas horas, o te leí, que el próximo gobierno va por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo ratificas?

— Sí. Yo creo que más allá del gobierno hay una decisión del sistema de que ella vaya presa. Y que no es una decisión que tenga que ver con lo que haya hecho bien, mal o más o menos, que tiene que ver con que ella sigue siendo un estorbo para la omnipotencia de los famosos tres o cuatro vivos que cuando la Argentina crece se la llevan en pala y cuando no crece descargan su crisis sobre los laburantes, sobre la gente común.

— Vos sos Presidente, ¿la indultas si es condenada?

— Dudo que ella acepte un indulto. Pero…

— ¿Pero vos la indultarías?

— Sí.

— La indultarías.

— Sí. Es más, yo creo que hay que hacer, cómo decirlo, acá los problemas que hubo de la famosa grieta fueron problemas políticos. Nadie mató. Nadie torturó. No es como en la dictadura que fueron crímenes de lesa humanidad. Y los procesos judiciales que hubo en general están teñidos por eso. Entonces de un lado y del otro creo que hay que decir basta con esto. No tiene que haber persecución judicial para nadie. Para ninguno. Ni para los macristas, ni para los kirchneristas. No tiene que haber persecución judicial. Entonces terminemos con la persecución judicial que va a ser algo que descomprima la crispación por tonteras. Porque vale la pena pelearse por si hay que renacionalizar el litio o no, si hay que renacionalizar las empresas hidroeléctricas o no, si hay que hacer los lotes con servicios o no, si hay que darles un aumento a los trabajadores que es algo que yo haría ni bien asumiría, un aumento de suma fija que a plata de hoy sería 45.000 pesos además del salario social complementario para los trabajadores de la economía popular. Esas peleas valen la pena. Después la pelea de quién es más corrupto, de quién es más malo, de quién es más lindo, de quién es más borracho, son peleas que hay que terminar."

--------------------------

