Estalló el Senado: Todos se le animan a CFK y correctivo PJ

El senador nacional Edgardo Kueider (Entre Ríos - Unidad Federal) salió en radio Rivadavia para disparar con todo, incluyendo chicanas:

“Yo he presentado el proyecto de zonas cálidas hace dos años y lo volví a presentar ahora porque pasan los años y no tuvo tratamiento, durmió en un cajón cómodamente por allí. Ahora el proyecto que estoy peleando, que no es solamente para Entre Ríos, tiene que ver con una reducción en la tarifa eléctrica en todos los argentinos que le han venido boletas con un valor en algunos casos impagables por consumo de electricidad por el esquema de segmentación de subsidios y aumento de energía”, explicó Kueider.

El senador contó que presentó dos proyectos distintos y explicó: “Uno creo que es prioritario que es el de reducción de tarifas que lo que hace es quitarle o reducirle la carga impositiva en la factura de luz a los ciudadanos evitar que a través de la boleta se sobren las tasas de alumbrado de los municipios o rediscutir esto”.

“Para las provincias generadoras de energía que se aumenten las regalías, esto también está en el proyecto, pero que ese aumento de regalías no vaya a rentas generales sino a reducción de tarifas eléctricas para también alentar a las provincias que inviertan en generación de energía que muchas no lo hacen porque les da lo mismo porque las compran en el mercado eléctrico que si la tuviera que producir”, agregó.

A su vez, Guillermo Snopek (Jujuy - Unidad Federal) disparó a Letra P: “Nosotros pedimos dos leyes y no quisieron. Yo quería tratar la intervención del Poder Judicial de Jujuy y Kueider, la rebaja del costo a la energía. Queda claro lo poco que les interesa el interior ”.

El Parlamentario reveló que el día anterior, en un gesto para atraer a Kueider, se constituyó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles para comenzar con la discusión de distintos proyectos que proponen una reducción en las tarifas eléctricas para el norte del país, un tema por el cual el entrerriano viene insistiendo hace tiempo. No obstante, desde la bancada que conduce José Mayans, aclararon que no se iba a avanzar en un dictamen.

“Este es un tema que hay que abordarlo profundamente. No es solo bajar el IVA. Además, era imposible sacar despacho porque muchos compañeros no están de acuerdo”, revelaron a parlamentario.com desde el oficialismo. La misma fuente contó que le ofrecieron “pulir” su iniciativa y trabajarla con la Secretaría de Energía porque “así como está no sale”. El senador habría reconocido esto y aceptado las condiciones, pero la oferta pareció no alcanzar porque finalmente decidió no dar quórum.

Snopek, por su parte, confirmó que iba a estar en la sesión desde el viernes de la semana pasada hasta este martes, cuando, a más de dos semanas del cierre de precandidaturas, pidió ahora que “bajen a la lista de La Cámpora” en su provincia, donde él encabeza una de las nóminas para diputados nacionales de Unión por la Patria y debe pelear la interna.

Estalló el Senado: PJ vs. La Cámpora

Lo cierto es que, poco a poco, el peronismo comenzó a mostrarle los dientes a la vicepresidente y La Cámpora. De acuerdo a la información de Infobae, “esto es PJ contra La Cámpora”, aseguran en el peronismo de Jujuy, que por estas horas se mantiene en vilo a la espera de que la Justicia Electoral Nacional resuelva una encarnizada disputa entre dos líneas internas.

La realidad es que no le sirvió a CFK amenazar con las cajas o la billetera porque en un país presidencialista la lapicera está en la Casa Rosada le guste a quien le guste y tampoco le sirvió presionar con bajar las listas porque habrá que esperar cómo lo define la Justicia Electoral. Mientras tanto, los tiempos se acortan y CFK necesita en los próximos 30 días cerrar el tema Figueroa por el bien de su hija, sobre todo.

