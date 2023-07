Senado: sesión fallida, escarmiento y mensaje

No habían pasado 24 horas de la sesión fallida en el Senado donde el legislador Guillermo Snopek no facilitó el quorum para tratar un temario que incluía -entre otros proyectos- el pliego de la jueza Ana María Figueroa al frente de la causa Hotesur-Los Sauces donde es investigada Cristina Kirchner, que su boleta en Jujuy fue dada de baja por Unión por la Patria (UxP) y por lo tanto no podrá llevar a Sergio Massa-Agustín Rossi como la fórmula presidencial. La novedad se leyó como un castigo al senador que este año dejó el bloque oficialista, pero también sirvió como ejemplo para el resto.