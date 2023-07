"Naturalizar un 6% de inflación no es sano para nadie"

“En lo que va del año llevamos una inflación del 50,7% y en algunas provincias este número es superior, según el INDEC. En cuanto a la interanual, ya tenemos un 115,6% lo que es muchísimo”, dijo Adler y agregó: “Hay una suerte de anclaje que pareciera que tenemos que aceptar o estar conformes con bajar unas décimas o un punto la inflación. Como tenemos números altos, lo que vemos más bajo parece que fuese alentador. Eso se llama “sesgo de anclaje”, no quiero decir que sea adrede, pero está y es un truco mental que, incluso, usan las grandes cadenas para vender más productos”

El especialista manifestó que “la inflación, además de golpear a los argentinos en forma personal, golpea especialmente a los emprendedores y a las Pymes y recordemos que la Argentina tiene cada día menos Pymes. Hoy estamos en 583.0000 empresas para 47 millones de habitantes. Eso habla de unos 80 mil habitantes por cada empresa registrada, lo que es muy poco. Las Pymes y las Micro Pymes dan trabajo al 80% de la mano de obra en Argentina, por lo que hay que repotenciar el sector para recuperar puestos de trabajo de calidad. Las reglas tienen que ser claras para todos y tener previsibilidad para poder trabajar, crecer y producir más y mejores productos y servicios. La inflación no permite proyectar con claridad ni costos ni márgenes de ganancia, es difícil saber lo que va a pasar en 10 días”

Los salarios tampoco van al ritmo de la inflación, eso es sabido, entonces pierde previsibilidad la Pyme, pierde poder adquisitivo el trabajador, incluso quién no tiene trabajo y recibe algún tipo de Plan Social o ayuda del Estado pierde con la inflación

Juntos por el Cambio también acotó acerca del reciente dato del Indec. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, afirmó que:

La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes

Agregando que: "Vamos a trabajar para cambiar juntos esta realidad. Por eso, mañana voy a presentarles propuestas concretas, que preparamos con nuestro equipo económico, para poner en marcha desde el 10 de diciembre y podamos vivir más tranquilos"

La inflación es mucho más que números y porcentajes, es la angustia que te da ver que la plata no te alcanza y no podés a llegar a fin de mes.



Mientras que en el resto de Latinoamérica la inflación es menor del 15% anual, este gobierno ya nos llevó a un 115,6% en el último año.… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 13, 2023

Por su parte, Patricia Bullrich, también precandidata a presidente, arrojó: "Ministro de Economía Sergio Massa: escuche a la gente en lugar de querer tapar la realidad. Dedíquese a combatir la inflación, que ya es del 115,6 % en el último año. Deje de hacer campaña sucia"

Ministro de Economía Sergio Massa: escuche a la gente en lugar de querer tapar la realidad.



Dedíquese a combatir la inflación, que ya es del 115,6 % en el último año. Deje de hacer campaña sucia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 13, 2023

Por su parte, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta, lanzó: "¿Va a explicar Sergio Massa cómo piensa solucionar esta inflación asfixiante? ¡Si es uno de los grandes responsables de este desastre! Aprovechan cada día que pasa para seguir llevando al pueblo argentino a la ruina y, encima, pretenden que los voten. En diciembre le ponemos fin".

Mientras que, Diego Santilli, habló de la imagen del fracaso:

LA IMAGEN DEL FRACASO



6% la inflación de junio. 503% de inflación acumulada desde que asumieron. Esta es la consecuencia de un gobierno cuyo único objetivo era llegar al poder y se demostró totalmente incapaz de mejorarle la vida a los argentinos. — Diego Santilli (@diegosantilli) July 13, 2023

En cuanto al precandidato radical a Jefe de gobierno porteño, Martín Lousteau:"No hay soluciones mágicas. La inflación del mes de junio fue de 6% y quienes son responsables de estos números, muchos de ellos ahora concentrados en sus propias campañas electorales, siguen sin brindar respuestas".

En el ala liberal, el precandidato a jefe de gobierno porteño, Ramiro Marra, cuestionó: "¿Realmente festejan una inflación del 6%? Es una locura, arrastramos una inflación interanual del 115%, no hay ninguna variable económica que de bien. Esta cifra no es para festejar, es para mostrarnos la urgencia de cambiar de rumbo. Ya no tenemos margen para fallar".

Mientras que Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza, declaró: "El gobierno festeja una inflación punta del 6%, la que implica viajar a un 100% anual. Puesto en contexto le contamos al Rey de la Casta (STM) que en Chile la inflación de del mes de julio fue negativa -0,2%,en Paraguay -0,3% en Brasil -0,08% y en Uruguay -0,46%. Además, acorde a las definiciones a nivel mundial, un país que en dos años tiene una inflación del 100% se lo considera hiperinflacionario. Por otra parte, más allá de la observación puntual, si uno mira la tendencia mes a mes desde 1991 de la inflación de 12 meses, puede observar un gráfico con forma de U, cuya parte creciente se inicia con la llegado del kirchnerismo. Finalmente, si tenemos en cuenta la emisión presente y la bomba de las LELIQs, esto puede ser el movimiento de un tigre, que da un paso hacia atrás para atacar luego con más fuerza."

El gobierno festeja una inflación punta del 6%, la que implica viajar a un 100% anual.

Puesto en contexto le contamos al Rey de la Casta (STM) que en Chile la inflación de del mes de julio fue negativa -0,2%,en Paraguay -0,3% en Brasil -0,08% y en Uruguay -0,46%.

Además, acorde… — Javier Milei (@JMilei) July 13, 2023

