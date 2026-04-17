Es hora de que Javier Milei entienda bien lo que va a publicar antes de hacerlo. Recientemente quiso defender su modelo económico en Twitter compartiendo una charla de un paper sobre inflación, pero se terminó dando un tiro en el pie cuando Fernando Morra, autor del trabajo, le dijo que no lo entendió y le pidió encarecidamente que lo lea.
SE DISPARÓ EN EL PIE
Papelón de Javier Milei: Defendió un paper de inflación sin leerlo y el autor lo expuso
Javier Milei compartió en X una "clase magistral" de inflación tomada de un paper creyendo que lo respaldaba. Apareció el autor del trabajo y lo mandó a leerlo.
Javier Milei defendió su modelo y el autor del paper le marcó un error clave
Todo empezó con una publicación reciente de Javier Milei en su cuenta de X, donde compartió un video de análisis económico del portal Neura Media que repasaba experiencias internacionales de desinflación. El contenido mostraba que los procesos exitosos suelen requerir tiempo, consistencia y disciplina macroeconómica, y sin embargo, el Presidente lo presentó como una validación de su enfoque y lo definió como una "TREMENDA CLASE EMPÍRICA".
En ese mismo posteo, Milei endureció el tono contra sus críticos, a quienes calificó como "brutos que opinan sin fundamento alguno", en línea con su postura histórica de que la inflación es, en esencia, un fenómeno estrictamente monetario vinculado a la emisión y a la demanda de dinero.
Pero la cosa no le salió del todo bien: el giro inesperado llegó cuando Fernando Morra (ex viceministro de Economía y autor de dicho trabajo académico, titulado "Moderando Inflaciones Moderadas” y publicado en 2014 por la Universidad Nacional de La Plata) decidió intervenir directamente. Su respuesta fue breve, pero muy precisa:
Efectivamente, Morra es el autor del paper cuya evidencia se vincula con el tipo de análisis presentado en el video, así que es la máxima autoridad en cuanto a lo que se refiere corregir la malinterpretación de Milei. Y la última frase, "Quizás valga la pena leerlo", en redes se vio como una cachetadita elegante pero contundente, dando a entender que el Presidente simplificó o interpretó de manera parcial el análisis.
Inflación: qué dice el paper y por qué contradice a Milei
Ahora, yendo al paper en sí, el tema estructural es cómo se explica y, sobre todo, cómo se reduce la inflación cuando viene persistiendo.
El trabajo de Morra se enfoca en países que atravesaron inflaciones moderadas (en el rango de 15% a 30% anual sostenido durante varios años) y analiza los procesos exitosos de desinflación en economías como Chile y Colombia, entre otros casos internacionales. Según sus conclusiones, estos procesos duraron en promedio alrededor de 4 años, con algunos casos que superaron incluso la década.
Además, el paper identifica una suma de factores que resultaron clave:
- Tipo de cambio alto o competitivo en la etapa inicial
- Contexto internacional favorable
- Políticas de ingresos que incluyeron subas de salarios reales
- Crecimiento económico sostenido
- Marcos institucionales como autonomía del Banco Central y metas de inflación claras
Esto implica que, si bien la política monetaria es relevante, no alcanza por sí sola para explicar ni garantizar una desinflación sostenida, algo que contrasta con la postura de Milei, quien rechaza la idea de multicausalidad y sostiene una visión más estricta.
Recordemos que, según los últimos datos del INDEC, la inflación mostró cierta resistencia a la baja, con un registro de 3,4% en marzo, pero... ¿alcanza con el ancla monetaria o se necesitan otras herramientas?
Aquí el trabajo completo:
Reacciones en redes: entre la ironía y la polarización
Como pasa siempre que Milei abre la boca (o usa su cuenta de X), el intercambio entre el Presidente y Morra generó un alto nivel de interacción, con miles de likes, reposts y comentarios.
Por un lado, hubo usuarios que interpretan la respuesta de Morra como una desautorización técnica; por el otro, quienes cuestionaron su rol en anteriores gestiones o defienden la consistencia del enfoque monetario del Gobierno.
Lo que más protagonismo tomó fue la frase "Quizás valga la pena leerlo", porque cuestionó al Presidente e ironizó sobre la situación. Entre los comentarios más representativos se destacan:
- "Es que si no traducís el paper a un vídeo animado hecho con IA donde él es un superhéroe lamentablemente no lo va a leer y mucho menos entenderlo"
- "lo mandaba a leer #MileiVergüenzaMundial"
- "Lo debe haber leído, pero no lo entendió"
- "Mieli toma como ejemplo a Morra que lo está criticando. El tipo ; yo no soy su ejemplo presidente mi paper habla de todo lo contrario no entendió mi paper"
- "TREMENDA CERRADA DE ORTO. El autor del estudio deja en evidencia al imbécil del presidente argentino y, como le sucede cotidianamente, se caga en los pañales."
- "tipo de cambio alto en un pais donde el traslado a precios del dolar es automatico? politica de ingresos con emision monetario? es lo mas estupido que lei en el dia"
- "Capaz que el presi no sabe leer, no sean malos (?)"
- "@JMilei podría explicar porq en marzo fuimos el 1er país en inflación de sudamérica y bolivia con deflación (país sin reservas), Paraguay y Uruguay importadores netos de combustibles."
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