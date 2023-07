En ese sentido advirtió que "volvemos a tener un escenario parecido al de 2019, donde podemos tener una victoria electoral pero una derrota política" por la falta de identidad del candidato con el cristinismo, como fue el caso de Alberto Fernández.

En relación a la competencia interna, Grabois observa una "cancha inclinada" por el favoritismo que se expresa hacia Massa dentro de UP, incluido el de Cristina Kirchner. Pero prefirió no cuestionar a la Vicepresidente. "¿Qué le tengo que pedir? ¿Que le escupa el ojo a Massa? Esta actitud de ser el sobrino que busca el amor de la tía, no me gusta", dijo.

