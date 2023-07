"Si las puntas son Massa-Larreta el país cambia en 3 meses"

jorge asis.jpg Jorge Asís ve a Massa presidente si Bullrich le gana a Larreta y no da por perdido el tercio de Milei.

En cambio, opinó que Larreta se ubica en el extremo de la situación de Bullrich-Milei pero lo ve más “creíble”: "el tipo no tiene discurso, no tiene carisma, pero desde el punto de vista de la orientación estratégica es el más creíble, lo que no tiene son voceros, fighters que hablen por él, le falta maldad política".