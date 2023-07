Carolina Losada: Frente a los dichos y cierre de campaña

“La política, cuando hay vocación, no da respiro, no hay ningún final, ninguna campaña que marque el fin de la pelea. Cuando nos duele el dolor de quienes están sufriendo, cuando nos duele la injusticia, no hay descanso ” exclamó la Presidenta del Concejo y agregó: “Nuestro intendente Pablo Javkin, con todo su equipo, con todos ustedes, tuvo que hacer frente a la pandemia y a la reconstrucción de la ciudad en soledad. Nación y Provincia no pusieron un peso para transporte, para obras y ni hablar para seguridad”.

Por su parte Seisas hizo énfasis en la resiliencia de los ciudadanos: “Hoy son tiempos donde los irresponsables que se escondieron como ratas todos estos años y miraban cómodos cómo la pasábamos mal se quieren quedar con todo. No los vamos a dejar. Porque esa resiliencia no depende de un resultado, ni de una campaña. Esa resiliencia sale del corazón, porque somos hijos de esta ciudad, como nuestros viejos, nuestros hijos. Amamos a esta ciudad como ustedes y la vamos a defender siempre, contra todo y contra todos”.

Además habló Dionisio Scarpín, precandidato a diputado provincial que estuvo acompañado por el diputado Ariel “Facha” Bermúdez, quien forma parte de su lista para renovar el cargo.

Scarpin afirmó: “Estamos convencidos de que la política sirve para transformar realidades, pero para eso hay que escuchar a la gente y Omar Perotti no escuchó a Rosario. Se desentendió del problema, se olvidó de los rosarinos. Y uno recorre la provincia hablando de nuestro proyecto provincial y nuestro proyecto para Rosario, no venimos a calentar sillas ni a poner parches, venimos a transformar la provincia”. “La gente se pregunta ¿Es posible hacer lo que quieren hacer? Nosotros les respondemos ¿Cómo no va a ser posible? Pablo Javkin demostró que es posible transformar realidades y nosotros lo vamos a demostrar en la provincia de Santa Fe”, complementó.

Mientras tanto, Amalia Granata sigue apuntando contra Losada

A medida que el cierre de campaña entre Javkin y Losada iba llegando a su fin, Amalia Granata protagonizó un mano a mano con Baby Etchecopar en AN24 a modo de previa electoral sin dejar pasar desapercibido su ensañamiento con la senadora nacional.

De acuerdo a los dichos de Elisa Carrió , la precandidata a diputada ratificó: "Hoy la campaña en Santa Fe es obscena, a mí me da vergüenza. Es una campaña de millones de dólares". "¿De dónde saca un concejal 10 millones para la campaña cuando la gente no la está pasando bien?" expresó con angustia sumando "¿Cómo hacen campañas con aviones privados sin poder justificarlo? con indirecta a la senadora nacional, Carolina Losada, luego de que Granata haya difundido una imagen y datos en relación a eso dejándola mal parada, tal como lo comentamos en Urgente 24.

"Flaca te convertiste en lo peor de la casta", argumentó a modo de sus dichos.

image.png Carolina Losada bajando del avión privado que refiere Amalia Granata

Por otro lado, Patricia Bullrich mantiene su apoyo hacia la senadora

En el marco de los últimos días previo a las PASO en Santa Fe, Patricia Bullrich llegó a Rosario para acompañar a la precandidata a gobernadora, Carolina Losada, de cara al próximo domingo.

La exministra de Seguridad arribó con su armador nacional, Damián Arabia, y uno de sus colaboradores de mayor confianza. La agenda presenta una caminata junto a la senadora nacional y su compañero de fórmula, Federico Angelini, además de contactos con periodistas locales. A última hora del jueves, Bullrich y Arabia se irán en auto hasta Santa Fe para recorrer el barrio "Las Flores" y allí realizarán el acto de cierre de campaña. Inmediatamente la precandidata presidencial irá a la ciudad de Santo Tomé para presenciar el acto del diputado provincial, Dionisio Scarpín.

Por su parte, no habrá coincidencia en Santa Fe con Horacio Rodríguez Larreta ya que el jefe de Gobierno decidió no participar del cierre de campaña de Maximiliano Pullaro que tendrá lugar en Armstrong desde las 16.

image.png Patricia Bullrich ya en suelo rosarino, así lo comunicó a través de su cuenta de Instagram @patobullrich

