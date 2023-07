Paso 2023: Losada y Pullaro, entre Nordelta y narcotráfico

Miguel Ángel Pichetto se metió en la interna: ¿Cuál es su postura?

El auditor general de la Nación y precandidato a diputado por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto, quien anteriormente cruzó a Patricia Bullrich como "Populista de derecha", manifestó su malestar al entender que esta situación "Está cruzando límites complejos", lo que puede afectar el fortalecimiento del espacio de cara a las generales.

Días atrás, la senadora, Carolina Losada, dijo que "Gane o pierda la interna, no trabajaré con él", en referencia a Pullaro por su supuesto vínculo con el narcotráfico. Por ende, Pichetto salió al cruce y manifestó: "Si vos crees que el otro es narco, ¿para qué estás en ese frente?". "¿Por qué no construiste un proyecto propio con un partido nuevo y una base política que te permita presentarte ante la sociedad sin ningún tipo de relación que te contamine?”, agregó.

A raíz de eso y a modo de defensa, el precandidato a gobernador expresó: "Hace dos años vino a mi oficina, me pidió que la acompañe. Ayudé a que ella pueda tener un triunfo, como corresponde dentro de Juntos por el Cambio, y ahora porque tenemos una disputa electoral cambió en seis meses lo que pensaba sobre mí. Creo que hay mucho oportunismo y digo algo: en política no vale todo, en una campaña no vale todo, como en la vida no vale todo".

image.png Carolina Losada y Maximiliano Pullaro anteriormente tuvieron un buen vínculo

A 6 días de las PASO en Santa Fe

El próximo fin de semana hay una cita clave para Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa y el peronismo en su conjunto: las PASO en Santa Fe, el tercer distrito con mayor incidencia electoral.

En ese contexto, todos los ojos están puestos en lo que pase el domingo que viene, la última vara deliberante antes del 13 de agosto. Según estadística, Pullaro y Losada, son los preferidos y ambos dicen que ganan.

Para el jefe de Gobierno porteño es una instancia fundamental. Rodríguez Larreta, principal promotor de Pullaro, tiene planificado viajar el domingo a Santa Fe para poder acompañar al exministro de Seguridad a última hora en su búnker, gane o pierda, al igual que lo hizo en Cuyo.

Por su parte, Bullrich, se hará presente en la provincia durante la semana para el cierre de campaña.

Ante este panorama, Massa, quien en su momento estaba interesado por la postulación de Lewandowski, mira de reojo la provincia que no le juega a su favor según los datos obtenidos.

