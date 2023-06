Patada a la Casta Política: Amalia Granata contra Losada

La Diputada Provincial en Santa Fe , Amalia Granata, no tuvo pelos en la lengua y aprovechó a darle con toda a Losada. "Una vez más la Senadora Losada hace campaña en avión privado y no puede justificar de donde viene el gasto (aprox 15.000 dolares). Ayer terminó sus actividades en Bs. As. Y desde San Fernando voló cual rock star en jet a Venado Tuerto. En tu cara Beyoncé", tal cual lo describió en su cuenta de Twitter.