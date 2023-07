Otra vez la pregunta: ¿Y cuándo se va Sergei Shoigu, Putin?

El mensaje de 4 minutos de Popov a sus tropas sugiere que las tensiones siguen siendo altas, incluso después de que el presidente ruso llegara a un acuerdo de última hora para poner fin al motín de Wagner PMC y mantener a Shoigu y Gerasimov en sus puestos.

Aquí la nota que publicó la web opositora rusa, Meduza, antes que la noticia llegara a la portada del Financial Times:

"El diputado de la Duma estatal, Andrei Gurulev, publicó un mensaje de audio del excomandante del 58vo. Ejército de Armas Combinadas de la Federación Rusa, el general de división Ivan Popov, con el distintivo de llamada "Spartak" para sus subordinados.

En la grabación, el militar dice que fue destituido de su cargo porque “llamó las cosas por su nombre” y contó a sus superiores los problemas en el ejército y en el frente.

Más temprano, el canal de telegramas Zona Gris, asociado al PMC de Wagner, informó que Popov fue destituido después de un informe al Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de FR (Federación Rusa), Valery Gerasimov, en el que, en particular, propuso rotar las unidades rusas en la primera línea del frente.

En respuesta al informe, según Gray Zone, Gerasimov dijo que Ivan Popov “está involucrado en la desinformación y el alarmismo”. El diputado Gurulev ya ha sido criticado por publicar el llamamiento del general. El secretario del Consejo General de Rusia Unida, Andrey Turchak, dijo que el llamamiento de Popov no era público y que el diputado hizo un "espectáculo político"."

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDarwin_f1978%2Fstatus%2F1679405162605977605%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false El curso intensivo de entrenamiento de combate para militares contratados continúa en los campos de entrenamiento del Ministerio de Defensa de Rusia



Los nuevos militares están siendo entrenados por instructores experimentados del Grupo de Fuerzas Zapad.



Los soldados recién… pic.twitter.com/AJ5yYcXWQi — #TimeToMoveToRussia ZOV #KylieLOVER (@Darwin_f1978) July 13, 2023

Aquí la transcripción completa del mensaje de Popov a su tropa:

« »

"¡Buenas noches, mis amados gladiadores, amados, parientes, una sola familia!

Tuve que ordenar mis pensamientos, muchos eventos sucedieron en los últimos dos días. Ahora podemos decir esto con confianza. Fui detenido, removido de mi puesto. Llegó el teniente general Lyamin y tomó el mando del ejército. Estoy esperando mi futuro destino militar, sus cambios, recibiendo algún tipo de propuesta para un servicio adicional.

He sido honesto contigo desde el principio, he sido franco contigo. Acorté todas las distancias con todos los gladiadores del ejército, desde el soldado hasta el mariscal. En nuestro caso, hasta el jefe de Estado Mayor, el general de división Medvedev, porque morimos de la misma manera, luchamos de la misma manera, todos tienen el mismo miedo, todos sufren de la misma manera. No hizo absolutamente ninguna diferencia entre ustedes. Y siempre fue lo más honesto posible desde el primer día de su llegada a nuestro ejército.

Por eso, sinceramente les digo que se presentó una situación difícil con las altas autoridades, cuando era necesario o callar y cobardemente, decir lo que querían oír. O llama a las cosas por su nombre. En nombre de ustedes, en nombre de los muertos de todos nuestros compañeros de combate, yo no tenía derecho a mentir, por lo tanto delineé todas las problemáticas que existen hoy en día en el ejército en cuanto al trabajo de combate y apoyo. Llamó a todo por su nombre propio. Llamó la atención sobre la tragedia más importante de la guerra moderna: esta es la ausencia de combate de contrabatería, la ausencia de estaciones de reconocimiento de artillería y la muerte y lesiones masivas de nuestros hermanos por parte de la artillería enemiga.

También planteó una serie de otros problemas, lo expresó al más alto nivel, francamente, con extrema dureza. En este sentido, aparentemente, los altos mandos sintieron algún tipo de peligro en mí y rápidamente, en un día de luz, inventaron una orden del Ministro de Defensa, me sacaron del lugar y se deshicieron de mí. Como dijeron hoy muchos comandantes de los regimientos de la división, los militares de las fuerzas armadas de Ucrania no pudieron atravesar nuestro ejército desde el frente: nuestro comandante superior nos golpeó por la retaguardia, traicionera y vilmente decapitando al ejército en el momento más difícil y momento tenso.

Pero me mantengo en contacto constantemente para todos los soldados y sargentos, alféreces del ejército, para todos absolutamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana: cualquier problema, doméstico, familiar, de retaguardia, de combate, absolutamente cualquier problema. Seguimos trabajando en el grupo. Siempre estoy disponible para ti. Es un honor para mí estar con ustedes en las mismas filas. Estoy orgulloso, aprecio y haré todo lo que esté a mi alcance, y más aún para que sea más fácil para ti luchar y la mayor cantidad posible de nuestros camaradas permanezcan con vida.

Sigo llevando a cabo la misión de combate. Lo principal está en nombre de aquellos que nunca regresarán de los campos de batalla. En nombre de su memoria, en nombre de la sangre derramada de soldados y oficiales en Zaporozhye, estamos obligados a derrotar al enemigo con ustedes, a repeler su ofensiva, a crear condiciones para acciones posteriores. Y así honrar la memoria de nuestros compañeros caídos.

Siempre contigo, siempre en contacto, tu Spartak."

-------------------------

Más contenido de Urgente24

Este hábito se asocia con un cáncer agresivo y silencioso

Cardióloga come este alimento barato para reducir colesterol

Los 6 alimentos para el cerebro que Harvard quiere que comas

Obesidad: Qué es un balón gástrico ingerible y efectos adversos

El alimento que muchos no comen y ayuda a blindar el corazón