Con un tono mucho más moderado -¿tímido?-, es algo que lo venían deslizando los intendentes del conurbano: “A Wado no lo conoce nadie y, más allá que Cristina nos haya pedido ayudarlo, en estas semanas no creció más que 3 o 5 puntos. Muchos intendentes veníamos hablando que podíamos perder la elección por arrastre. Yo creo que en La Plata también hay alivio. La fórmula Wado/Manzur era invotable hasta para los propios”, graficó un armador peronista a Urgente24.

Este medio había entablado conversaciones con un exintendente de la 1ra. sección electoral bonaerense y confirmó la tensión que había entre los jefes comunales y el Instituto Patria. Consultado tras la oficialización de Massa/Rossi, la respuesta fue categórica: “Hoy (24/06) están más tranquilos todos”.

Con las gestiones del gobernador Gerardo Zamora (Santiago del Estero), apoyado por Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), quienes invadieron la Casa Rosada y el despacho del Senado de CFK para frenar lo que consideraban directamente como "un disparate", terminó de cerrarse si se quiere la crisis política del 2001 en la que intendentes del conurbano bonaerense forzaron su acceso al poder, en detrimento de las provincias, que luego se graficó con los bolsones de alimentos, planes sociales, subsidios a las tarifas, obra pública y tantas otras cajas monumentales de dinero volcadas en esos distritos, que dio inicio al nefasto duhaldismo/kirchnerismo.

No es casual que este cierre de listas sea el último de las reelecciones indefinidas de los jefes comunales bonaerenses y que se confirmaran algunas bajas importantes: Alejandro Granados (Ezeiza), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora). Hay quienes saben entender los cambios de época y se adelantan a crisis políticas territoriales. Fernando Espinoza (La Matanza) es un intendente ya muy desgastado que sigue aferrado al cargo y no está viendo el tsunami que se le vendría encima tras el 10 de diciembre de 2023 en caso de reasumir la gestión. Patricia Cubría y su Movimiento Evita no se quedarían de brazos cruzados si llegan a perder la PASO.

Este medio pudo chequear que, en realidad, CFK había propuesto Massa/Manzur cuando le salieron con los tapones de punta por Wado/Manzur, pero el líder del Frente Renovador lo rechazó de plano. Algún trasnochado dijo: “Massa/Scioli”. Imposible por donde se lo mire.

Entonces, no quedó otra que Massa decidiera su vice para evitar la experiencia Alberto/CFK. Allí surgió el nombre de Agustín Rossi, su aliado en 2021 contra la vicepresidente en Santa Fe cuando ella apoyaba a Omar Perotti. Massa lo había hecho renunciar a Defensa a Rossi, pero luego no resistió la presión y decidió correrse para esquivar los balazos de una interna provincial que pintaba sangrienta.

La pregunta ahora es si esa fórmula es realmente de unidad y qué pasará con todos los lúmpenes que amenazan abandonar Unión por la Patria. Tal vez no lleguen al 1% de los votos pero su salida mete ruido y en un escenario tan apretado, el oficialismo no está en condiciones de darse ese lujo.

