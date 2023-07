"Ni cuando ganamos ni cuando los resultados no nos fueron favorables me han escuchado decir que el mérito o la lógica del resultado tienen que ver con las políticas nacionales. He dicho y he sido muy prudente de que no hay que sacar conclusiones y menos aún cuestiones anticipadas o linealmente transportadas de elecciones provinciales a nacionales", desarrolló, intentando despegarse del fracaso electoral en las PASO de Santa Fe.