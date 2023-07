Provincia de Santa Fe 2023: Pasaron las PASO, ojalá vuelvan

El voto del vecino, del pariente, del primo con cierta consanguinidad, definió ciudad y provincia. Las minorías han quedado mas heridas que nunca en el sur. Y las mini minorías heridas gravemente. El sol no salió para todos. Muchas minorías así de chiquititas, bien chiquititas, salieron con la ilusión de un carguito y un consuelo, por lo menos pasamos el mensaje, las consignas. Hasta ahí llegaron. Punto. El piso/techo no fue el de la ilusión.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftunykollmann%2Fstatus%2F1680945024568029188%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Números fríos En las PASO 2019, en Santa Fe votó el 69,6% del padrón Ahora el 63.05 Son 6.6 puntos menos El peronismo perdió 280.000 votos Y la suma del PRO-UCR-Socialismo ganó 130.000 O sea, una parte de los votos peronistas, ayer no votaron, pero otra se fugó a otras fuerzas — raul kollmann (@tunykollmann) July 17, 2023

El voto a voto salvará cuerpos colegiados (complejizará) donde la mezcla es mucha y la seguridad de quorum muy poca. Eso también es bueno. Parlamentos a lo suyo: parlamentar. El Concejo Deliberante rosarino a la tarea específica: deliberar. Muchos nuevos e indomables en la primera conversación, falta setiembre. Para el Concejo Deliberante de Rosario hubo alguna plata mal gastada y la confirmación: ser mediático ayuda, a veces no alcanza.

Los números parecen asegurar(sólo eso, parecen…) que habrá debates y se terminó el “Sí Euge” con el que la mas importante concejala del gobierno de Javkin resolvió en favor del intendente buena parte de sus ordenanzas y resoluciones.

Esta es una referencia directa a María Eugenia Schmuck, la titular del Concejo que tanto allanó la intendencia de Javkin. Muchas conversaciones diferentes tendrá ahora la “ejecutivísima” edil .

El intendente en ejercicio (veremos que pasa en setiembre) le debe la paz en su mandato a ese piloto que fue la presidenta del Concejo, como le debe las ideas confrontativas a su jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi Solomonof, que con su experiencia en el PP de España, donde estuvo hasta el 2019, impuso algunos cambios que provocaron escozores. Es derecha activa, pura y dura. No quiso ser candidato, prefiere el escritorio.

Si Javkin pierde en setiembre, Rogelio se vuelve con su familia a España. Estoy dando datos de la interna 'más dura' de la Línea Javkin que no tiene muchos afiliados (ejem) los votos que se leen son de un frente donde los suyos son muy pocos, tal vez deba consignarse a Ciro Seisas (candidatura a senador provincial, con la tranquilidad del cargo de Concejal) como el mas cercano, pero sin ideología, sólo buenas intenciones; era un simpático conductor televisivo.

El análisis mas profundo de Rosario y las elecciones es ese: se votaron intenciones. No hay una fragua ideológica profunda en ninguno de los que peleó la candidatura.

El mismísimo Javkin se encuentra desde este lunes pasado (17/07) en otra posición.

Las encuestas – en serio – vaticinaban esos números y que refieren a una cuestión que los analistas sin mirada panóptica no divisan. El intendente no tiene un partido mayoritario ni siquiera de mediano alcance territorial. Eso es bueno para las alianzas… y malo en el reparto de cargos.

El futuro de los muchos nombres aparecidos en Rosario son parte de un análisis que ya muestra perfiles.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCarlosMaslaton%2Fstatus%2F1680923186345525248%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Hace varias elecciones ya que, en la Argentina, las encuestas no son encuestas sino dibujos arbitrarios de números falsificados con fines de pura propaganda política. Pero ayer, en Santa Fe, se les fue la mano a todos. No sean dementes, no pueden mentir de esta manera absurda. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 17, 2023

Lifschitz

El destino de Miguel Ángel Tessandori, concejal en ejercicio, según sus votos. Una aventura con Stop. El apellido Lifschitz puesto en juego por el hijo del último Gobernador socialista, por ahora sin Stop. Llegó para crecer. Advertencia: los números que aparecen son claros con el presente y es necesario la averiguación de paradero para el futuro. Algo similar cabe para la empresaria periodística Susana Rueda. Un verbo: sobrevivió.

Los números de Antonio Bonfatti en el sur definen la actualidad del socialismo, tan enfáticamente diferentes de los números de Clara García. Algunos lo sospechábamos, las encuestas serias lo decían. No son lo que fueron. Son lo que son.

El peronismo deberá reflexionar de qué modo juega las alianzas y restaña heridas. Las elecciones de setiembre están a tiro de arcabuz, como se decía en referencia a que no son lejanas, pero si definitorias.

Juan Monteverde es algo claramente diferente de Sukerman; es más Grabois que Masa, para que se entienda.

Una frase de un cantor popular (“lo atamo con alambre, lo atamo”) pone a las alianzas realizadas… y las que deben ajustar, como el primer tema a resolver, también el único posible. Aún así… el destino de Javkin y Perotti no se advierte similar después de las PASO.

Este es otro dato que los analistas no pueden esquivar. En 4 años, la vida marcó senderos diferentes para el Ejecutivo de la ciudad más importante del país… que no es capital de provincia, y para el Ejecutivo de una provincia bicéfala, después de estas elecciones claras, muy claramente bicéfala. No entenderlo es cantar la polca del espiante.

Javkin hizo centro de su campaña sosteniendo que el haría, en los próximos 4 años, lo que no había hecho en los que están transcurriendo. Los números hablan sobre este eje de su publicidad. Victimizó Rosario y pese a una mala gestión se erigió en la víctima que intentará salvarla de algo o de alguien.

La intendencia de Rosario es central para setiembre, la región tiene un relato que no se puede esquivar: el próximo gobernador (las dos candidaturas posibles lo resuelven sin discusión) tiene raíces sureñas muy claras. Pullaro es de Hughes. Lewandowsky es rosarino.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1680927299707846659%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Felicitaciones también para @pablojavkin que ayer fue ratificado por los vecinos de Rosario y será nuestro candidato a intendente. Y para @juan_poletti que se animó a meterse en política para cambiar la realidad de la ciudad de Santa Fe y la gente lo eligió para que sea nuestro… pic.twitter.com/EN1wxbu0Iy — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 17, 2023

La tarea de la fórmula (ambas fórmulas) como de las alianzas, es retener el centro y el norte y acrecentar el sur. No se hace predicción astrológica con esto, simple lectura numérica. Los votos del norte son menos, pero cerrarán heridas aparecidas en el conteo del sur. Corrección: cerrarían.

El número de votantes no fue escaso tal vez no resultó tan catastrófico como se pensaba (en ausencias) pero igual es un porcentaje que para setiembre debería mejorarse. Positivo fue el 65%

La estimación tanto en uno como en otro campamento dominical era similar: necesitamos tomar la mayor parte del 15% que debe volver a votar. Sus analistas trajeron ése porcentaje, pasible de recuperarse, al mentidero de las mesas de vituallas mientras se esperaban cómputos y “mesas testigo”.

Saldo de ilusiones. Saldo en serio. Hay algo mágico en tal aseveración. Quien se lleve el 15% se llevaría la gobernación a su centro de cómputos en setiembre, es y no es seguro pero por allí anda el eje.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcarolinalosada%2Fstatus%2F1679807696671834112%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Gracias por los apoyos.

Me dan fuerzas para seguir con convicción en esta lucha que tanto nos castiga y para la que no tengo ataduras.

Muchas gracias♥ pic.twitter.com/E2yxaBehGm — Carolina Losada (@carolinalosada) July 14, 2023

Retener a los que perdieron en la interna, pero están dentro del frente y el esfuerzo: sumar ése porcentaje que quita zozobras es el ideal. En este sentido el peronismo la tiene mas cuesta arriba en números pero mas sencilla en cuanto a quienes debe sumar y como. No será fácil, nada fácil. Tienen que llover arrepentidos en un país que marcha hacia la centro derecha.

Como se pensaba el voto a Milei no apareció como una variante que alterara las candidaturas centrales pero dejó un tilde de alerta para agosto. La Granata sigue siendo un fenómeno que nadie quiere estudiar; yo tampoco.

La verdadera encuesta fue hecha. No hay más mentiritas pagas ni ilusiones como castillos en el aire.

Cuidado, las PASO nacionales de Agosto están ahí, ahí, ahí… e inmediatamente después setiembre, a la vuelta de la siguiente esquina. El 13//08 mirando hacia Buenos Aires, el 10/09 mirando Casa Gris y “Palacio de los Leones”.

Una persona a quien conozco mucho, por mi veteranía en este oficio, cerró la noche cantando a Fito Páez:… ”quien dijo que todo está perdido”… Nada le dije, pero el pensamiento fue uno solo: los números, para mi amigo, son sencillos… para decir mejor: sencillamente milagrosos.

La política es el arte de lo posible, el milagro la posibilidad misteriosa que a veces oferta el destino. Este amigo está en manos del destino… ¿Por qué no? Las PASO son democracia al rojo vivo. A muchos no les gusta, a mi si.

