Embed - La Princesa y El Señor de las Tinieblas | "Leyenda" (1985)

No obstante, lo que realmente hace brillar a Legend es su capacidad para transportarnos a un mundo de fantasía pura. En una época en la que reinaban cintas como Labyrinth, The Dark Crystal y The NeverEnding Story, esta cinta de Ridley Scott se destaca por su visualidad cautivadora. Cada fotograma es una ventana a un universo mágico donde la imaginación no tiene límites. Así, aunque el guión pueda flaquear en ocasiones, la experiencia visual compensa con creces.

Legend es un tesoro olvidado de los años 80 que merece ser redescubierto en Star Plus. Si eres amante de la fantasía o simplemente buscas escapar a un mundo de ensueño, no dudes en sumergirte en esta aventura disponible en la plataforma.

Netflix: La nueva apuesta blockbuster con Jennifer Lopez piloteando un robot

Netflix apuesta fuerte con una superproducción de ciencia ficción donde Jennifer Lopez lidera la aventura. En Atlas, la diva del Bronx encarna a una heroína que debe enfrentar a una inteligencia artificial maligna. ¿Logrará salvar al mundo de la destrucción? Mientras tanto, no queda más que esperar por el próximo éxito del streaming.

image.png

En Atlas, el planeta Tierra está sumido en el caos: hielos perpetuos y incendios arrasan todo a su paso. En medio de este apocalíptico escenario, Jennifer Lopez (JLo para los amigos) interpreta a Atlas Shepherd, una mujer que lleva años persiguiendo a Harlan, un robot con inteligencia artificial sediento de poder.

Para frenar a esta amenaza robótica, Atlas deberá aliarse con Smith, un misterioso programa informático. ¿Pero puede confiar realmente en la tecnología que intenta destruir a la humanidad?

