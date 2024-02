El vestido "astronómico" de Jennifer Lopez: Destellos, estrellas y símbolos zodiacales

Qué dijo Jennifer López sobre su nueva película

“This Is Me... Then” es la nueva película que tiene como protagonista a “JLo”, al respecto la artista dijo: “Escribí el álbum ‘This Is Me... Then’ en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo”.

En diálogo con EFE la intérprete, sumó: “Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor”.





Embed - This Is Me…Now: A Love Story – Tráiler Oficial | Prime Video



"La idea de ‘This is Me... Now’ es la de aceptarse a uno mismo, aceptar quién eres ahora. A veces miramos hacia atrás y decimos ‘podría haber hecho mejor esto, podría haber hecho mejor aquello’", aseguró.

Sobre el final la cantante, de 54 años, completó: “Esta es quien soy. He recogido algunas cicatrices en el camino, hay también hay cosas increíbles sobre mí, pero quiero a esta persona. Acepto quién soy. Esta soy yo ahora”.

