El plan motosierra y la licuadora son los pilares del ajuste

Peligra el inicio de las clases en la Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Inicio de clases ciclo lectivo 2024

5-“Lali Depósito (SIC), cobra plata del Estado”

Ella cobró de varios gobiernos. En un caso, le dieron 350 mil dólares por un recital. ¿Estamos dispuestos a financiar esos gastos contra el IVA que le sacamos a los chicos pobres del Chaco? ¿Para financiar esa cultura vamos a cargar el peso sobre dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza?

Lali Espósito sin moral ni culpa: Así festejaba en Qatar La cantante Lali Espósito

6-“Con el Papa Francisco pegamos la mejor”

Le pedí disculpas de manera personal. Yo lo había hecho en uno de los debates pero me pareció que valía la pena hacerlo en persona y me dijo ‘¿Hijo, quién no ha cometido errores en su juventud?. Le confirmé la invitación, con honores de jefe de Estado, pero no me contestó. Le describí la herencia. Me preguntó por los vulnerables y le dije lo que hacia la ministra Sandra Pettovello y quedó impactado con el concepto de capital humano. Le pareció razonable y me dijo mantente firme”

image.png Javier Milei y Papa Francisco

7-"Los nuevos tiempos requieren un poco de show"

La gente está entendiendo el programa económico, es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste. Hoy la inflación, de haber estado viajando del 50 mensual, está en niveles del 15 por ciento mensual y sigue a la baja. Cual era la alternativa al ajuste actual? La gente está entendiendo que es lo único que se puede hacer

milei-vuelo.jpg El presidente Javier Milei en el avión que lo trajo de regreso a la Argentina. NA

8-“Para los traidores no hay tabula rasa”

Existen diputados que le mienten abiertamente a la gente porque les hablan del cambio, pero como dice Macri... '¿la mía está?. Son delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegios donde los políticos se enriquecen. Lo más lindo es que en el 2025 no van a pasar. El Congreso del 2025 va a generar la depuración y va a sacar a estos delincuentes.. No haremos consensos con los delincuentes, no vamos a negociar con tipos que te ponen una pistola en la cabeza

Martín Llaryora, banco Santander Martín Llaryora, gobernador de Còrdoba

9-“El número de la inflación de enero aislado parece horroroso"

Íbamos camino a un 15 mil por ciento de inflación anual en 2024. La economía venía viajando en ese sendero. Pero lanzamos un programa de estabilización hiper ortodoxo con recortes del gastó público. Eliminamos,200 mil programas sociales que no correspondían, paramos en seco la obra pública, dimos de baja diez mil puestos de ñoquis a otros 50 mil no le renovamos y cortamos un 98 por ciento de giros no automáticos a las provincias

image.png Inflación del mes de enero

10-“Los acuerdos con Macri son en el Congreso”

Cristian Ritondo logró abroquelar el bloque apoyando las ideas de cambio. Eso ocurrió solo, de manera espontanea. Si alguna vez necesito funcionarios para cubrir cargos puedo preguntarle al Pro. Martín Menem está firme, Santiago Caputo es mas que un riñón para mí y Nicolas Posse también esta firme. Existe un triángulo con Karina, Santiago y yo. A veces entra Posse, a veces otros. Pasado este mal trago, hay luz al final del camino