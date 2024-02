Oscar Zago, sus secuaces y la fe en Javier Milei para el "reordenamiento"

Fuentes del bloque de LLA aseguran que, en primer lugar, Oscar Zago ni siquiera a podido cerrar el armado o estructura del espacio. "Nunca se termina de votar, siempre que se trató de hacer el armado del bloque y sus autoridades se fracasó", expresaron a Urgente24 legisladores que prefirieron refugiarse en el anonimato. Sucede que aunque el malestar con Zago es real, muchos diputados nacionales temen ser tildados de "traidores" y pagar el costo político por "rebelarse al presidente Milei", tal y como le pasó a Carolina Píparo.

"No vamos a decirle a Javier que es lo que tiene que hacer, pero esperamos que después de este viaje que hizo y analice la situación haga un reordenamiento del bloque. Básicamente porque Oscar nos mintió diciéndonos que teníamos los votos y al final pasó lo que pasó. Ni hablar que como jefe de bloque no nos bajó nunca información de nada en todo el debate de la Ley de Bases; incluso, el día que se firmó el dictamen final, de los 38 diputados de LLA, solo 10 llegaron a tener el documento en sus manos porque Zago no se tomó el trabajo de distribuir ese dictamen a sus pares. Decía que nos quedemos tranquilos que estaban los votos, pero la verdad es que quedó demostrado que nos mintió", describió otra fuente del bloque violeta en Diputados.

En ese contexto, hay quienes aseguran que su malestar no solo radica en el "pésimo liderazgo de Zago", sino en el manejo preferencial que tiene con ciertos diputados libertarios, a los que los legisladores enojados llaman "sus secuaces": La diputada Juliana Santillán (Buenos Aires), la diputada Lorena Villaverde (Río Negro) y el diputado nacional de Chivilcoy, Eduardo Falcone. Estos nombres serían, dentro de LLA, parte del círculo de confianza de Zago en la Cámara Baja, y "los únicos" que tuvieron y tienen acceso a información "que no tenemos los demás". De todos modos, aclaran que no se trata de un tema personal respecto de los legisladores privilegiados, sino que critican que a pesar de esos privilegios "tampoco hicieron nada por tratar de que se apruebe la ley".

"El presidente de bloque tiene actitudes de destrato hacia sus pares, hace diferencias entre unos y otros, no baja la información necesaria al resto del bloque", se quejan los libertarios en Diputados, que en otras palabras describen a Zago como "la suma de la impericia y de la mala labor".

Derogación de la Ley del Aborto

Pero como si el fastidio con Zago no fuera suficiente, hubo una gota más que terminó de derramar el vaso: el proyecto para derogar la interrupción voluntaria del embarazo presentado por la diputada Rocío Bonacci pero que firmó el propio Oscar Zago, firma que después retiró el jefe de la bancada y otros cuatro legisladores libertarios, soltándole la mano a la inexperta legisladora nacional santafesina.

"Creemos que Bonacci no presentó el proyecto de mala fe, pero para eso está el presidente de bloque, para decirle cuándo es el momento o no de presentar un proyecto como ese. Por más que la mayoría de los que integramos el bloque de La Libertad Avanza estemos de acuerdo con defender la vida, él tiene que tener la responsabilidad de cuidar al presidente Milei en un momento como este; pero no solo no lo hizo, sino que firmó el proyecto y además, nunca bajó el mensaje al resto del bloque de la existencia de esa iniciativa. La mayoría nos enteramos por la prensa", se quejó un legislador nacional de LLA.

Así las cosas, un nutrido grupo de diputados nacionales de LLA esperan por una "reconfiguración del bloque" y que el espacio empiece a tener "menos impericia y mayor transparencia". Y a su vez, si bien a quienes no están de acuerdo con una posible fusión de LLA con e PRO, algunos creen que es una posibilidad viable para que la conducción en Diputados cambie y el oficialismo empiece a tener entonces un rol protagónico.