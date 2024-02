La UCR lleva a Milei a la Justicia para ver si mintió o no: Por qué tema

En esa misma línea, en otro reportaje el Presidente disparó: “Hay un conjunto de traidores, estafadores, que ponen por encima sus privilegios de casta, sus negocios personales, por encima de los intereses del País, ingresan a la política y así robar el dinero de los pagadores de impuestos.”

Por último, también en una entrevista con el periodista Marcelo Bonelli en Radio Mitre, el Primer Mandatario sostuvo: “Los que hablan de consenso son unos corruptos. Viva el consenso es viva la corrupción, viva el toma y daca, viva la entrega de cargos a cambio de plata. Esto no debería sorprendernos. Ya en algún momento, algún diputado del radicalismo me amenazó con que si quería sacar las leyes tenía que entregar cargos y favores a la política. Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, de esa manera perversa, donde se hacen negocios”.

Que la Justicia actué

Así las cosas, todas esas declaraciones presidenciales fueron expuestas en la denuncia que presentó un sector del radicalismo ante la Justicia, entre ellos: Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Karina Banfi, Jorge Rizzotti, entre otros legisladores nacionales. Para buena parte de la oposición, incluso la colaborativa, hay dichos y afirmaciones del presidente Milei que "solo están en su imaginación" y en el imaginario colectivo, pero que toman relevancia y hasta credibilidad si son esbozados por el mandatario nacional.

En ese contexto, la UCR escribió en su presentación a la Justicia:

"Concurrimos en los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación, en nuestro carácter de Diputados Nacionales formular denuncia para que se investigue la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo (ARTICULO 256 C.P.) y cohecho activo (ARTICULO 258). Estos presuntos hechos delictivos han sido públicamente denunciados por el Sr. PRESIDENTE DE LA NACION JAVIER MILEI e involucran a los legisladores Nacionales de todos los partidos políticos del país", reza el texto al que accedió Urgente24.

Y agregaron: "Atento que por diferentes medios el Presidente de la Nación ha denunciado la existencia de sobornos que tendría como sujetos pasivos del mismo a los legisladores Nacionales (específicamente a quienes hemos expresado diferencias políticas con su gobierno), en respeto a su investidura emanada de la voluntad popular, deben investigarse tales dichos".

Qué pruebas pide la UCR

Ya enumerados los dichos y declaraciones periodísticas del presidente Javier Milei, el grupo de diputados nacionales radicales pidió que Javier Milei presente ante la Justicia las siguientes pruebas:

1.- informe nombre de los/as legisladores que habrían percibido sobornos;

2.- informe el nombre de quienes habrían pagado dichos sobornos;

3.- aporte los indicios y pruebas que otorguen base a la información que provea, indicando en su caso las fuentes de información de las cuales se ha valido.

"A fin de poder avanzar con la investigación solicitamos citar a declaración testimonial al Sr. presidente de la Nación a los fines que brinde testimonio", solicitaron los radicales.

La denuncia fue presentada este miércoles 14/02 en Comodoro Py, y por sorteo le tocó al juez Julián Ercolini y al fiscal Ramiro González.

La denuncia completa a continuación: