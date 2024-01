La UCR colaborativa advierte a Milei: "Los cambios no pueden darse a cualquier costo"

A su vez, aclaró que la UCR colaborativa decidió desglosar cada punto del paquete de leyes que envió Javier Milei al Congreso, y propusieron "cambios y rechazos" en más de 170 artículos "que entendemos afectarán a millones de argentinos". Algunas de esas modificaciones son respecto de los ítems: jubilaciones, retenciones y privatizaciones.

"Creemos que ese cambio no puede darse a cualquier costo. Ser oposición implica trabajar con responsabilidad, no generar bloqueos, pero si fortalecer el control y el dialogo entre los poderes", alertó.

Qué rechaza la UCR

Ahora bien, ayudar o colaborar con Javier Milei se ha vuelto cuesta arriba para diversos sectores de la política. Algunos lamentan la poca predisposión al diálogo que tiene el oficialismo, y otros añaden que si bien el diálogo es fluido, no escuchan ni aceptan críticas, lo que se traduce en la nada misma y se nota en los resultados hasta ahora: poco avance de la Ley ómnibus, más de cuatro dictámenes, reprogramación de la sesión inicial para tratar el texto, e incluso, advertencias a las provincias que los gobernadores toman como amenazas.

No es el caso de Soledad Carrizo, que como secretaria parlamentaria de la UCR en la Cámara baja asegura haber tenido diálogo con el Poder Ejecutivo, el vice jefe de gabinete y representantes del ministerio de Economía, reuniones que "siempre fueron dentro del ámbito del Congreso, como corresponde", aclaró la diputada ante las versiones de encuentros secretos que se habrían dado entre diputados opositores y lobistas del Gobierno.

"También he tenido reuniones por zoom e intercambios telefónicos, y verdaderamente hemos tenido el mejor de los diálogos. La generación y el dictado de un dictamen tiene un procedimiento. Creo que hay que dejar de lado otras intenciones que intentan trabar las relaciones", reiteró.

Respecto de los rechazos o cambios que plantea la UCR colaborativa, Carrizo explicó que no se trata de un capricho de los radicales ni de ejercer la oposición solo por el hecho de serlo, sino que, a su juicio, la Ley Ómnibus de Javier Milei aborda materias y aspectos "extremadamente diversos" que no son "ni urgentes ni problemáticos", y de los cuales "no dependen las medidas y políticas que esta gestión necesita para gobernar en lo inmediato".

"Hemos rechazado la privatización de empresas, la exagerada delegación de funciones legislativas al Presidente sin control, maquilladas bajo la emergencia. También hemos rechazado los cambios sobre el financiamiento privado de partidos políticos y campañas electorales, algo a todas luces innecesario hoy", describió Carrizo.

Y siguió: "Nos hemos opuesto a la suba de retenciones a los productos de las economías regionales y a la afectación de los recursos provinciales. Además, también creemos en la progresividad de los derechos, y esto implica oponernos a la desprotección en materia ambiental, a la afectación al desarrollo cultural argentino, y a la economización de la salud y la educación".

Los dos radicalismos

La realidad es que la UCR en Diputados está partida en dos. Hay un sector que responde al diputado y jefe de bloque, Rodrigo De Loredo, y otro que tiene más afinidad con el neurocientífico Facundo Manes. A pesar de este escenario, los radicales aseguran que están unidos y que no hay internas en el partido; por el contrario, las diferencias hablan de la diversidad de pensamientos que pueden tener en un mismo espacio sin que nadie se sienta condicionado.

Esa división se ve en los apoyos y rechazos que ha tenido la Ley ómnibus. Por ejemplo, Carrizo, pertenece al grupo más colaborativo, ya que entiende "la necesidad que tiene un gobierno que recién comienza, con poca experiencia y poca fuerza política, en guiarlo, ayudarlo y marcándole las reales posibilidades en cada una de las temáticas; posibilitando así la gobernabilidad en una coyuntura tremenda como la que estamos viviendo", opinó.

"Nuestro bloque UCR mantiene firme su histórica identidad, defendiendo el federalismo, la división de poderes y apoyando la gobernabilidad democrática, pero como oposición entendemos necesario plantear nuestras diferencias y marcar un camino alternativo a la visión que el Ejecutivo propone", aclaró Carrizo al ser consultada por las internas de su partido. Y en esa línea, agregó:

"El radicalismo sabe estar en esta situación, donde no todo el bloque acompaña la misma posición, precisamente es la capacidad que tiene nuestro sector de posibilitar el disenso interno de las distintas vertientes".

El anuncio del ministro Luis Caputo

Ahora, con el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, que informó que el Gobierno decidió retirar el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus para acelerar la aprobación del proyecto en el Congreso, es probable entonces que la UCR colaborativa y otros sectores de la oposición como el PRO y el bloque que lidera Pichetto, acompañen finalmente el proyecto de Javier Milei. Los temas que salen entonces del texto actual, según detalló Caputo, son: el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria. “Esto es lo que se retiraría. Hay consenso en el Congreso de que el resto del paquete es beneficioso para el país”, sentenció el ministro.