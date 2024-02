Martín Menem respondió a Lousteau, la UCR y su "memoria selectiva"

Lousteau-ucr.jpg Martín Menem disparó contra Martín Lousteau, uno de los que firmó la nota que entregó este lunes la UCR.

El reclamo de la UCR

Acerca de la pertinencia del reclamo, Martín Menem admitió que "está bien que lo planteen diputados" la conformación de la bicameral, pero insistió en que hay dirigentes como Lousteau que "no tienen injerencia ni relevancia en cuanto al pedido", ya que pertenece como miembro a otro cuerpo del Congreso.

Lo cierto es que la respuesta de Martín Menem a Martín Lousteau no fue solo de índole formal. También le advirtió sobre la "memoria selectiva" del radicalismo y de otros sectores de la oposición ahora "se acuerdan de cosas que habían olvidado para siempre". En diálogo con 'Radio Mitre' dijo:

Me llama la atención... Tanto que se habla de la bicameral y han estado bastante tiempo sin abrir la boca. No han pasado por ahí los decretos de Alberto Fernández. La comisión estuvo mucho tiempo sin funcionar Me llama la atención... Tanto que se habla de la bicameral y han estado bastante tiempo sin abrir la boca. No han pasado por ahí los decretos de Alberto Fernández. La comisión estuvo mucho tiempo sin funcionar

Y en un tiro por elevación hacia las bancadas de la oposición dialoguista., agregó:

Cuando no la ven, no la ven. La Argentina emprendió un rumbo y votó a un presidente para que haga lo que está haciendo, lo planteó a través de un proyecto de ley importante. Esta manera de obstaculizar plantea un divorcio entre un sector de la política y lo que votó la gente. Hay un sector que está en el medio y no hay lugar para tibiezas en Argentina Cuando no la ven, no la ven. La Argentina emprendió un rumbo y votó a un presidente para que haga lo que está haciendo, lo planteó a través de un proyecto de ley importante. Esta manera de obstaculizar plantea un divorcio entre un sector de la política y lo que votó la gente. Hay un sector que está en el medio y no hay lugar para tibiezas en Argentina

Martín Menem culpó a UxP por las demoras

Según Martín Menem, "la bicameral seguramente se va a constituir y empezar a trabajar" y las demoras en su conformación se deben a que falta el acuerdo del bloque de Unión por la Patria (UxP) para nominar a los diputados que integrarán ese órgano.

"Tienen que mandar tres nombres y han mandado cuatro, los otros cinco ya están", dijo sobre las discrepancias sobre el tema entre oficialismo y oposición.

La ley que regula a los DNU establece que, pasados los 10 días sin tratarse, dichas normativas quedan habilitadas para ser discutidas en los recintos. Sobre este punto direccionó la mira el cristinismo senatorial, con dos pedidos de sesiones que la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no validó aún, ya que fijar día y horario es potestad de la presidencia del Cuerpo.

diputados.jpg Los DNU, para que queden invalidados, deben ser rechazados por ambas Cámaras del Congreso. NA

Por otra parte, Martín Menem destacó que hay "una correspondencia ideológica" entre un sector importante del PRO y La Libertad Avanza (LLA), en relación al acuerdo que empezó a charlarse entre Javier Milei y Mauricio Macri. El diputado nacional señaló que "hay una confluencia de ideas" que ha sido evidente en el apoyo parlamentario a la Ley Ómnibus. "Hemos defendido las mismas ideas", expresó, y no descartó la posibilidad de un único presidente de interbloque como una alternativa viable para el avance legislativo.

Acuerdo PRO-LLA

"Puede pasar, es una alternativa", enfatizó el diputado nacional, refiriéndose a la potencial coalición en el Congreso y una posible unificación parlamentaria.

Pero también, relativizó:

"Son decisiones que tiene que tomar el Presidente. La forma la veremos con el correr en el tiempo. Quien ha sido el titular de la mayor cantidad de votos ha sido Milei, esto es lo que ha definido el rumbo de la Argentina", dijo sobre el formato que adoptará un futuro acuerdo de integración entre el PRO y los libertarios.

