Organizadores de la protesta de universitarios estimaron que hubo 800.000 asistentes

Por último, cargaron con dureza contra el presidente Javier Milei.

"La educación es un derecho humano universal. Se está poniendo en jaque el ingreso a las casas de altos estudios. El recorte de las becas es alarmante. Los sectores científicos atraviesan uno de sus momentos más críticos. Estamos dejando de ser referencia de ciencia. Los profesionales son desprestigiados en sus trabajos y privados del reconocimiento por parte del propio presidente de la Nación. La ciencia y la tecnología forman parte de la universidad pública. Muchos de ellos no llegan a fin de mes y sufren los recortes que padece el CONICET”.

Madres de Plaza de Mayo, Tati Almeida

“Yo también caí en la escuela pública. Estoy en nombre de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora para repudiar la decisión de Javier Milei de no querer subsidiar a las universidades públicas, a los colegios del Estado. Dijo el presidente que es una marcha política. Por supuesto, es política per o no partidista. A pesar de los bastones y las sillas de ruedas seguimos de pie. Es un aliento, una esperanza, ver a tantos jóvenes participando. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia”.

Alfredo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz

“La universidad pública, libre y gratuita es uno de los grandes logros de la Argentina. No lo vamos a resignar. Tampoco queremos que sigan echando empleados de las obras públicas. Este gobierno compró 24 aviones de combate por 600 millones de dólares. No hay plata para salud o educación pero sí hay dinero para aeronaves de guerra”.

image.png Universitarios y aliados colmaron la Plaza de Mayo

Carlos De Feo secretario general de CONADU

“Somos 800.000 en Buenos Aires y más de un millón en toda la Argentina. Una banda de facinerosos dice que hay que terminar con el Estado y hoy ya tenemos más de la mitad de los compatriotas viviendo por debajo de la línea de la pobreza. No es achicando nuestro salario y presupuestos que nos van a asustar. Vamos a luchar con todos los agredidos y lucharemos hasta la victoria”.

Sergio Romero, secretario general de Unión de Docentes de Argentina (UDA).

“La plaza deja un mensaje muy rotundo para el gobierno nacional. Se han movilizado en todo el país más de un millón de argentinos. No se cómo se debe sentir un presidente que fue docente y hoy le baja el salario a los profesores universitarios. La educación pública es el reflejo del país. Hoy tenemos docentes debajo de la línea de la pobreza y otros cerca de la indigencia. Queremos la paz social pero el gobierno nos pone una escenario difícil. Si no hay acuerdo, habrá lucha”.