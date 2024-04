¿Se ubica como medio opositor? El Nueve apuesta por ciclos políticos

Embed - LA CASTA ESTÁ EN ORDEN- Desde el próximo sábado por canal 9

Jorge Lanata, muy irónico sobre el nuevo ciclo de El Nueve

Tal como indicó este medio, La casta está en orden tiene un parecido indisimulable con PPT: Periodismo para todos, el ciclo que Lanata inmortalizó en El Trece. De hecho, muchos de los imitadores que formarán parte del programa participaron del envío del conductor de Radio Mitre, quien fiel a su estilo, fue irónico al respecto.

Fue algunos días atrás en la mesa de Lanata sin filtro donde Marina Calabró le dio el pie a Lanata para que se exprese. "El Nueve copió el sketch de PPT con todos los actores", introdujo la panelista, y agregó: "¿Usted sabía de esto o se acaba de enterar?". "Por supuesto, sabía", respondió el conductor.

"Eso quiere decir que le avisaron", indagó la columnista. "No, no me avisó nadie! Víctor (Santamaria), te dio ocupado, ¿por qué no me llamaste?", bromeó Lanata.

"Le chorearon todo Lanata, esto es hermoso", ironizó Calabró. "Es más, le digo, les pagan en dólares. Estoy hablando en serio, estos chicos cobran en dólares. No creo que sean montos muy altos pero es en dólares", agregó la figura del Grupo Clarín.

"Dicen que es la vuelta del humor político a la televisión. Ahora yo pensab, hasta noviembre que estuvo PPT al aire había humor político en la televisión. (Ariel) Tarico hace humor político en cable, ¿de dónde vuelve el humor político?", analizó la periodista.

"Los conductores del programa son graciosísimos: Juan Di Natale y Agustina Kämpfer. ¡Son re graciosos! Larga trayectoria en el humor", agregó. "¡Uh, buenísimo!", cerró Lanata.

