Perspectiva de género: 'Desfigurar' la identidad vs. ponerle voz

Trans arrepentidos de la transición: debate social

"En todo nuestro país se están cometiendo atrocidades en los consultorios médicos y quirófanos de los hospitales. Los niños y adolescentes físicamente sanos quedan permanentemente desfigurados y, en ocasiones, esterilizados. Esos jóvenes dicen que son transgénero, y se supone que nosotros (sus padres, maestros, terapeutas y médicos) debemos estar de acuerdo con su autodiagnóstico y pasar a un segundo plano mientras toman la decisión más importante de sus vidas: alterar sus cuerpos", explica la médica psiquiatra Miriam Grossman, autora del libro Lost in Trans Nation. A Child Psychiatrist’s Guide Out of the Madness.