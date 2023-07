PASO 2023: Bajo número de votantes y gran diferencia de JXC

La senadora nacional fue la primera en reconocer la derrota. “Quiero agradecerles a todos los que fueron a votar. Es importante que hayamos ido y celebrado la democracia”, dijo. En esa línea, expresó “Acepto las buenas y las malas”, y sumó: “Lo importante es que ganó Juntos por el Cambio”.

“En mi caso, ya hablé con Pullaro. Reconocí su triunfo”, agregó sin brindarle sus felicitaciones.

Por otro lado, el ganador de la interna aclaró: “En este momento, siento que viene el cambio en la República Argentina, es un cambio que no parece detenerse en ningún punto y claramente se dio el cambio en la provincia de Santa Fe”.

El resultado que arrojaron las urnas santafesinas dejaron cierto grado de certezas y, al mismo tiempo, varias incógnitas. Una de las evidencias es que el exministro de seguridad, si llega a repetir lo ocurrido este domingo, se convertirá en el próximo gobernador de Santa Fe. Claro está que el peronismo quedaría en un segundo lugar, lo que debería preocupar al precandidato a presidente, Sergio Massa. Los vientos del cambio soplan y ayer se hicieron notar ante un electorado que arrojó como conclusión su enojo frente al Gobierno debido a la violencia e inseguridad que se vive día a día en la ciudad.

De ser así en septiembre, Santa Fe se sumaría a las provincias que gobernará JxC desde diciembre: Jujuy, Corrientes, San Juan, San Luis y Mendoza. El batacazo sería total si la banda amarilla le gana el próximo fin de semana al peronismo cordobés en la revancha por la intendencia de la capital de Córdoba, aunque aún no hay nada en concreto.

Otro de los puntos claves que sella el triunfo de Pullaro fue la confianza de su aliado a precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, quien, a raíz de lo sucedido, se impone frente a su rival, Patricia Bullrich, de cara a las elecciones nacionales.

Sin embargo, no hay nada definido ya que las dinámicas nacionales tienden a ser distintas a las provinciales. Por lo cual, el mensaje de las PASO traen a colación dos conclusiones. Por un lado, que el electorado apoyó a "Unidos para Cambiar Santa Fe", particularmente a Pullaro, para reclamar unidad. Por otro lado que esa unidad ahora debe relacionarse para poder lograr un triunfo general sacando de la nómina al kirchnerismo, a pesar de los dichos de Losada que prometía no trabajar con su rival de interna aunque gane o pierda.

Luego de esos dichos, deberán mostrar una buena imagen de cara a las próximas elecciones sin en verdad quieren ganarle al peronismo. También, para demostrar que el lema "Unidos para Cambiar Santa Fe" no es solamente un slogan de marketing electoral.

Por su parte, Marcelo Lewandowski se impuso en la interna de "Juntos Avancemos", el espacio que agrupó a cuatro sectores del peronismo en la provincia santafesina. Pese a eso, el PJ quedó muy atrás en relación al total de los votos del partido ganador (63.6% contra 28.2%).

“Ahora empieza otra campaña”, señaló el periodista deportivo.

“No escondemos la basura bajo la alfombra, vivimos en una ciudad que sufre el flagelo tan horrible como el narcotráfico y todas las derivaciones violentas, el 10 de septiembre vamos a tener enfrente a quien estuvo en el proceso durante cuatro años”, apuntó Lewandowski, quien ya puso la mira en el principal enfrentamiento en las generales.

“Hay mucho por mejorar en seguridad, sufro en carne viva como mi familia lo que nos pasa con las balaceras, barrios abandonados, a mí no me lo cuenta nadie. Lo vivo permanentemente, no tengo la dirección cambiada, la llevo en el mismo barrio hace 30 años, nadie me cuenta lo que le pasa a la ciudad de Rosario viviendo como vive”, detalló en la conferencia de prensa que tuvo lugar en su búnker sin festejos.

Diputados: Perotti, el más votado

Por el lado de los candidatos a diputados provinciales, las dos internas con más postulantes fueron las del justicialismo y la del "Frente de Frentes".

En cuanto al justicialismo, la lista de Omar Perotti fue la más votada por amplio margen. De esta forma, el gobernador fue el candidato más votado, no solamente de su espacio, sino también entre todos los candidatos con más de 241 mil votos.

Tras la jornada, Perotti expresó en su cuenta de Twitter: "A 40 años de la vuelta a la democracia, se ha llevado adelante una jornada democrática donde los santafesinos y santafesinas han votado con libertad y tranquilidad. Quiero felicitar a las candidatas y los candidatos ganadores en cada una de sus categorías, y saludar a todos aquellos que han participado representando a las distintas fuerzas políticas".

En relación a la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, la lista más elegida fue la de Clara García con más de 150 mil votos, secundada por José Corral y Dionisio Scarpín.

Otros de los candidatos que se impusieron en sus internas fueron Claudia Giaccone (por Frente de la Esperanza).

