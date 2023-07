Lionel Messi en la ciudad de los Monos y el pato Donald

Elecciones PASO en la Provincia de Santa Fe y un dato demoledor: muchísima gente no fue a votar. ¿Frío o desinterés? Sin duda, es muy baja la credibilidad en la política y los políticos. Quizás el santafecino en general, y el rosarino en particular, han llegado a la conclusión que todo lo que sucede es consecuencia de que hay un caos organizado, una distribución pactada del negocio, una institucionalización del delito, una mafia de verdad, de la que participan muchos actores además de Los Monos. Entonces, Raúl Acosta, el Bigote, ofrece aquí un podcast muy ilustrativo de lo que sucede en el ámbito cotidiano de quienes son electores ahora ausentes. Por ejemplo, un evento popular tal como fue el partido de fútbol de despedida de Maxi Rodríguez, en el estadio Rafael Bielsa, del club Newell's Old Boys, con la participación de Lionel Messi y también Ángel De María, gloria de Rosario Central, el club adversario en la ciudad conocida como 'la Chicago argentina'. Coprotagonista imprevisto fue el multimedios estadounidense Disney, dueño del canal deportivo ESPN y del sistema de distribución Star+, aún cuando todos hablaron de la bandera que le garantizaba a Messi, el "cuidado" de parte de los 'dueños de la calle'. Vamos al audio.