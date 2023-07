"Los Monos": Protagonistas de la campaña política

Luego cargó contra los fiscales que llevan adelante la causa: "Con respecto al fiscal, no me preocupa, no me asusta, que haga lo que tenga que hacer. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, por eso me presenté en forma espontánea. Me llama la atención que me inculpen, es verdad que yo estuve como muestra el video, pero yo fui a revisar cómo había quedado el estado del campo de juego después de la despedida de Maxi Rodríguez", aseguró.

"El domingo fui al estadio, no sé si por mala suerte o no, porque es mi función. Pegué varias vueltas a la cancha con mi camioneta porque no encontraba puertas abiertas. Trato de entrar por la tribuna Vieja Amelia, y veo que esa puerta de acceso al campo de juego estaba cerrada. Cuando giro, veo que estaban sacando un trapo y lo estaban metiendo en un camión", describió Astore sobre la secuencia que muestra el video.

Y agregó: "Yo no tengo poder de policía, yo no soy funcionario, no soy fiscal. Además, en ese momento no había una orden de incautación de la bandera. ¿Qué puede hacer? Soy un simple presidente que gestiona para sus socios. Me subí a mi camioneta y me fui. Por suerte existen las cámaras y los videos para certificar esto que estoy diciendo".

"Voy a hacer una pregunta. Si la noche del homenaje a Maxi había dos funcionarios públicos o más en el estadio, el fiscal Edery y la fiscal que sacaba fotos, ellos sí tenían la autoridad para incautar la bandera cuando la vieron", apuntó con certeza. "Al lado mío en el palco presidencial estaba el gobernador de la provincia de Santa Fe, el intendente de Rosario, el cónsul de Italia, y estuvimos más de una hora y media ahí. ¿Entonces tiene que ser el estúpido del presidente de Newell's el único que asuma la responsabilidad de denunciarlo", agregó ya con tono subido.

"Si los fiscales aseguran que yo podía hacer algo para no dejar entrar la bandera, por qué no hicieron algo ellos que estaban en la cancha esa noche y se reían. Porque yo también tengo la foto de ellos en el estadio esa noche, no es que estoy hablando por hablar", afirmó el dirigente rojinegro. "Yo tengo la personalidad para defenderme y me voy a defender bien", advirtió.

image.png El fiscal a cargo de la causa, Matías Edery, presente en el partido homenaje a Maxi Rodríguez donde la bandera de "Los Monos" fue desplegada

"Sí sé que alguien abrió la puerta en el club. Cuando yo me entere quién fue el que abrió la puerta, se van a enterar la personalidad que tiene el presidente del club. Pero están diciendo cualquier cosa, un poco más dicen que yo iba manejando el camión", ironizó Astore.

Luego, Astore contó un episodio anterior con la barra para ratificar lo dicho: "En el último partido de Sanguinetti como técnico de Newell's, la barra recorrió casi todo el estadio para llegar hasta la zona del playón, donde fueron a apretar al técnico, que después terminó renunciando. Aportamos todos los audios y videos a la policía. ¿Qué hicieron? Nada", recordó. "Sigo en este lugar, mientras no me quiebren las piernas, voy a seguir acá. Eso lo puedo garantizar. Lo único que no tengo es miedo".

El vídeo: ¿Manos limpias o miedo pronunciado?

“El del video soy yo. Yo no abrí ninguna puerta, las puertas estaban cerradas. Yo quise entrar al campo de juego para verlo y la puerta estaba cerrada. Vi que sacaban un trapo. El lunes nos dimos cuenta que era el desplegado el sábado”, comentó Astore en díalogo con "De 12 a 14"

El directivo leproso añadió: “No ejerzo de político, intendente, ministro de Seguridad o Policía. Ellos tienen que saber cuándo entró la bandera, que habrá entrado el viernes o sábado. La bandera salió el domingo ”.

“El domingo cuando yo fui no había ningún pedido de secuestro de la bandera. Recién el lunes pasó eso”, sostuvo.

“En esta ciudad hay tres muertos por día. ¿O ustedes me pagan los gastos de mi velorio?”, retrucó el presidente leproso al hacer referencia sobre la posible consecuencia que hubiese sufrido en caso de denunciar a los barra bravas que participaron del traslado del trapo que es objeto de una causa penal por intimidación pública.

En relación a eso, el abogado del directivo rojinegro, Froilán Ravena, justificó a su cliente: “Si Astore informaba sobre esa bandera ¿quién le pagaba el velorio?”

La filmación se conoció el martes durante la imputación a Cristian David Ayala, delegado de Camioneros, quien fue acusado de haber participado en el transporte que llevaba la bandera desde Isidro Casanova a Rosario motivo por el cual el juez, Facundo Becerra, le dio 90 días de prisión preventiva efectiva. A raíz de eso, al otro día, desde el Ministerio Público de la Acusación salió a la luz uno de los videos del día después del homenaje donde se observa claramente como Astore llega en su camioneta al Coloso, se baja, ingresa al estadio y mira con total normalidad cómo a los pocos metros sacan el trapo enrollado.

Es por eso que Ravena salió al cruce agregando: “No tenía obligación de avisar de la bandera, eso le corresponde a un funcionario público”.

Repercusión en la política

A raíz de lo ocurrido y tras su paso por Rosario, Patricia Bullrich no dudó en contestar ante las dudas sobre la seguridad en la ciudad e hizo mención sobre el trapo desplegado: "Conmigo, la bandera de Los Monos no entraba a la cancha de Newell's".

Por su parte, el gobernador, Omar Perotti, expresó: "En el momento, la vi parcialmente y pensé que era un homenaje a la Fiera".

Y agregó: "Toda la explicación de lo que significaba aparecieron en los días posteriores, cuando uno ve esas connotaciones, entiende que se trata de un desafío y en un mensaje claro; pero tenemos que convertirnos en lectores de una nueva realidad".

En el mismo sentido, habló sobre lo que se busca con ese tipo de mensajes: "No tenemos que serles útiles en la transmisión de esos mensajes y generar el marketing que se busca".

