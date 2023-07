Además, advirtió que los niveles de inflación son "una catástrofe" y añadió: "Este Gobierno fracasó y los números lo vuelven a mostrar. Es de los índices de inflación más altos de mundo".

Rinaldi y Pullaro

En relación a la renuncia a su candidatura por parte de Franco Rinaldi tras los repudios a sus dichos discriminatorios, Rodríguez Larreta celebró la decisión del postulante a legislador porteño: "Estoy totalmente en desacuerdo y repudio los dichos de Rinaldi. Repudio cualquier atisbo de discriminación. Está bien que haya renunciado. Ya no está más en la lista, no representa más a Juntos por el Cambio".

Luego, se refirió a las elecciones en la provincia de Santa Fe donde respalda al candidato a gobernador Maximiliano Pullaro en la interna de Juntos por el Cambio ante la senadora Carolina Losada.

"Valoro mucho la experiencia, la trayectoria, el trabajo que tiene hecho Maxi Pullaro en Seguridad. Lo que importan son los resultados, más que el discurso, las palabras", valoró Larreta.

Por último, rechazó las acusaciones Losada, quien había vinculado a Pullaro con el narcotráfico en el marco de una interna que elevó demasiado el tono de campaña y pone en peligro la fidelización del voto del contrincante: "No creo en la política de las acusaciones. La Justicia no ha dicho nada respecto de él. No hay ninguna causa, dato, condena, nada".

