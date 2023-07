Domingo Cavallo dijo que él tampoco devaluaría hoy día

La economía no es una especialidad de Majul -¿cuál será la especialidad de Majul?- pero lo más cuestionable de su rol de entrevistador es que no le permite al entrevistado formular sus ideas si son diferentes a las propias. Él invitó a Cavallo a hablar mal de Sergio Massa pero como 'Mingo' no habló mal de Massa, no pareció muy interesado en escuchar a su invitado.