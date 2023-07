Waldo Wolff fulmina a Patricia Bullrich: "Estilo kirchnerista"

Wolff, hoy secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, le dijo a Jorge Fontevecchia, en la señal de cable del Grupo Perfil, en referencia al estilo 'ultra' que han tomado en la derecha del PRO -y que no representa a la UCR o sea que ubica a JxC ante una posible ruptura en el futuro si se impone Bullrich-:

Pareciera que es un defecto que uno no sea alguien que golpea la mesa, que insulta o que dice 'me llevo todo puesto'. Pareciera que es un defecto que uno no sea alguien que golpea la mesa, que insulta o que dice 'me llevo todo puesto'.

halcones.jpg Halcones al acecho.

Waldo Wolff, en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, dijo:

"Tenemos una visión diferente y trabajamos para construir una Argentina más tranquila e inclusiva, en la que los problemas no se solucionan con la gente en la calle o llamando traidor al que piensa distinto, sino trabajando con responsabilidad y normalidad".

"Ese es el verdadero cambio y yo voy a trabajar para eso, no como algunos que están más preocupados por ganar una elección que por gobernar y cambiarle la vida a los argentinos".

Estamos frente a una disyuntiva entre ser liderados por un concepto moderno, abierto al diálogo y que se amplíe hacia el centro con posiciones verdaderamente progresistas y desarrollistas; y por otro lado un sector que cree que (el espacio) tiene que ser conservador y de derecha y que habla de sacar a la gente a la calle e ir por todo o nada, que es algo que nunca funcionó. Estamos frente a una disyuntiva entre ser liderados por un concepto moderno, abierto al diálogo y que se amplíe hacia el centro con posiciones verdaderamente progresistas y desarrollistas; y por otro lado un sector que cree que (el espacio) tiene que ser conservador y de derecha y que habla de sacar a la gente a la calle e ir por todo o nada, que es algo que nunca funcionó.

Acerca de as PASO de la provincia de Santa Fe, Wolff lamentó que "se hayan pasado límites que no deben pasarse desde todo punto de vista desde lo ético y lo moral, porque después es muy difícil trabajar en un punto de retorno cuando se dicen cosas como las que se están diciendo".

Recordó que cuando hizo campaña en las elecciones legislativas de 2021 en Santa Fe, tanto Carolina Losada como Federico Angelini, "hablaban maravillas" de Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad de la provincia: "O mentían antes o mienten ahora".

