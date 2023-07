La UCR contra Macri/Bullrich: Franco Rinaldi se tuvo que bajar

Después ella borró su tuit, aunque Losteau redobló la apuesta para minimizar a quien, con anterioridad, había defendido de un ataque discriminatorio por parte de LLA:

image.png

“Los que defienden a quien agravió a un montón de personas, atacan a alguien que no hirió a nadie. Muestran lo que son y lo que harían si de verdad alcanzaran el poder.”

Para una mayor contextualización de lo ocurrido, se sugiere leer: Franco Rinaldi se defendió en LN+, pero Calabró no perdonó

El descargo en Twitter

En Twitter, Rinaldi realizó un largo posteó en el que explicó los motivos atrás de su renuncia, por otro lado, lo enfrentó con bastante positividad pese a lo trágico:

image.png La despedida de Rinaldi.

“Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño.

Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada, pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar.

Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto.”

Jorge Macri, por su lado, comentó que aceptaba la renuncia de Rinaldi y, aunque no compartía los dichos desafortunados que realizó este con anterioridad, valoraba su honestidad:

image.png

