Franco Rinaldi se defendió en LN+, pero Calabró no perdonó

Y concluyó: "Dicho esto, por supuesto que cuando uno ejerce esa libertad puede eventualmente ofender a alguien y en ese caso por supuesto que yo pido disculpas, porque es de buena persona y de buen hombre pedir disculpas, y yo acepto que pude haberme equivocado en muchísimas cosas y estoy dispuesto a pedir disculpas no ahora, sino más adelante por otras cosas".

image.png Ante el enorme revuelo, Rinaldi primero se expresó a través de su cuenta de Twitter.

Una vez que finalizó, quien tomó la palabra fue Leuco. Al conductor no le convencieron los argumentos de Rinaldi y disparó:

Decir que a un colega, con sobre y apellido, le hierve la cola a esta altura de la humanidad me parece como mínimo de grosero mal gusto, y la verdad que esa persona a la que usted alude tiene todo el derecho de enojarse y sentirse discriminado. Yo lo veo como un gesto de discriminación, más allá de lo que usted está planteando que está en el marco de un hecho artístico Decir que a un colega, con sobre y apellido, le hierve la cola a esta altura de la humanidad me parece como mínimo de grosero mal gusto, y la verdad que esa persona a la que usted alude tiene todo el derecho de enojarse y sentirse discriminado. Yo lo veo como un gesto de discriminación, más allá de lo que usted está planteando que está en el marco de un hecho artístico

Ante esto, Rinaldi volvió a insistir con que no tuvo intención alguna de ofender al periodista de TN, con quien aseguró tener una relación cordial aunque reconoció no haberlo llamado tras la difusión del video.

Por otro lado, el precandidato consideró que las acusaciones en su contra son "ataque por elevación" a Jorge Macri y sin nombrarlo específicamente se refirió al sector liderado por Martín Lousteau del radicalismo de Juntos por el Cambio.

image.png La facción liderada por el también precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, exigió la renuncia de Franco Rinaldi a su lugar en la lista.

Ahora bien, en este punto fue Calabró quien se manifestó: "Por un lado entiendo que tu actividad pública es muy anterior al 2021, entiendo que por ejemplo, esta semana cuando estalló el tema de si sos ñoqui o no que después o hablaremos en la AGN, se habla de una antigüedad de nueve años, con lo cual ya había ahí un cargo, una responsabilidad y un sueldo público".

La panelista también consideró que tal tipo de humor no es el propio de la época y que ya no es válido utilizarlo como excusa. "Estamos hablando del año 2021, donde ya el cambio de paradigma obligó en el mejor de los sentidos, a todos aquellos que hacen humor, a adecuar el discurso a los tiempos que corren", sostuvo.

También me hace ruido cuando alguien dice 'si afecté a alguien le pido disculpas', porque las disculpas sinceras son incondicionales. Me parece que vos reivindicás esto yo no juzgo tu derecho a reivindicarlo, en lo personal no comparto en absoluto y repudio lo que acabo de ver También me hace ruido cuando alguien dice 'si afecté a alguien le pido disculpas', porque las disculpas sinceras son incondicionales. Me parece que vos reivindicás esto yo no juzgo tu derecho a reivindicarlo, en lo personal no comparto en absoluto y repudio lo que acabo de ver

Estas palabras de Calabró incomodaron visiblemente a Rinaldi. Sin embargo, Macri intervino al percatarse de que la discusión estaba elevando el tono. De este modo, el ex intendente de Vicente López argumentó que si bien rechazaba los dichos de Rinaldi, sostenía que sus disculpas fueron sinceras. Además, remarcó que no tiene intenciones de entrar en debates con los sectores rivales, tanto de su propio espacio como de ajenos, que buscan "que no sean candidatos" .

